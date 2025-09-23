Así llegaba Javier Milei a Nueva York para la Asamblea de la ONU y la reunión con Trump

El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, ya arribó a Nueva York, Estados Unidos, para iniciar su cargada agenda.
El presidente de Argentina ya arribó a la Gran Manzana donde iniciará su agenda escuchando el discurso de su par estadounidense.
El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, ya arribó a Nueva York, Estados Unidos, para iniciar su cargada agenda.
El mandatario argentino fue registrado en video al momento de ingresar al hotel, en la previa de su primera actividad que contemplará escuchar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Milei, al igual que Trump, hablan esta semana en el marco de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
A pesar de su regreso al plano internacional central y de llevar a cabo una de las acciones predilectas de su mandato que son los discursos, el itinerario de Milei pone foco en la bilateral con el residente de la Casa Blanca.
El objetivo principal del encuentro no es sólo acercarse aún más a Washington, sino también poder entablar un acuerdo concreto con el Tesoro de Estados Unidos y un eventual préstamo tras el aval del secretario Scott Bessent.
El Consejo Editorial del diario The Wall Street Journal publicó un artículo titulado “Cómo puede ayudar Trump a Milei“, en el que plantea que que si Milei busca apoyo de Estados Unidos para minimizar el riesgo de default y mantener el acceso a los mercados de capital, “podría empezar por poner la dolarización sobre la mesa”.
“Los argentinos tienen miles de millones de dólares en colchones y latas de café, y un plan creíble de Milei para convertir el dólar en moneda de curso legal les permitiría poner esos billetes a trabajar en la economía argentina”, sugiere el artículo.
En palabras del influyente diario, esa sería una vía para restaurar la confianza y facilitar la salida de las crisis recurrentes que sufre el peso, porque permitiría que los miles de millones de divisas guardadas fuera del circuito bancario contribuyan plenamente al desarrollo económico local.
El editorial destaca que desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente argentino ha impulsado reformas fiscales y regulatorias de gran alcance, “ha equilibrado el presupuesto y liberó a miles de emprendedores de una maraña de regulaciones”. Además, subraya que “en los 12 meses que terminaron en junio, la economía creció más del 6%”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.