Caputo celebró el respaldo de Trump: “Argentina será próspera”

Tras la reunión en Nueva York, el ministro de Economía agradeció al expresidente estadounidense por su apoyo político y económico al gobierno de Javier Milei. “Impresionante encuentro”, escribió en redes sociales.

 17:41
Por: 

En plena negociación por un paquete financiero con Estados Unidos, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, celebró el resultado de la bilateral entre Javier Milei y Donald Trump. “Impresionante reunión, impresionante apoyo a la gestión de nuestro presidente”, escribió en redes sociales.

El mensaje fue publicado mientras se desarrollaba el encuentro entre ambos mandatarios en la sede de la ONU. La reunión tiene como eje la negociación de un nuevo crédito que permita a la Argentina afrontar los vencimientos de deuda en los próximos quince meses.

Mirá tambiénTrump respaldó la reelección de Javier Milei: “Nunca los defraudará”

“Argentina será próspera”

Caputo acompañó su publicación con una frase que resume las expectativas del oficialismo: “Argentina será próspera”. El ministro también agradeció directamente a Trump y a los funcionarios estadounidenses que integran el círculo de confianza del expresidente.

“Gracias Presidente de los Estados Unidos @realDonaldTrump. Gracias Secretario @SecScottBessent. Gracias Secretario @marcorubio”, escribió, en alusión al secretario del Tesoro designado por Trump y al senador de Florida.

El mensaje de Caputo luego de la reunión con TrumpEl mensaje de Caputo luego de la reunión con Trump

Un contexto clave para el gobierno

El mensaje de Caputo llega en un momento de alivio financiero. El lunes, tras conocerse el respaldo del Tesoro estadounidense, el dólar cayó más de 140 pesos y los activos argentinos registraron fuertes subas en la bolsa. La expectativa ahora está puesta en el cierre del acuerdo.

Además de Caputo, acompañan a Milei en esta gira la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el canciller Gerardo Werthein.

