Macri negó contacto con Milei, pero abrió la puerta a una reunión

Mauricio Macri encabezó este martes un encuentro con los candidatos del PRO en la sede partidaria de Balcarce al 400, en San Telmo, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Fuera de la reunión, el expresidente negó mantener contacto con Javier Milei y afirmó que “hace más de un año que no hablamos”.
Macri fue consultado sobre la posibilidad de retomar el diálogo con el presidente y respondió que está “a disposición”, aunque aclaró que aún no hubo señales concretas desde la Casa Rosada. “Desde el PRO estamos siempre disponibles para que este país encuentre el rumbo del crecimiento”, expresó.
"Hay que aportar tranquilidad"
El exmandatario hizo foco en la situación económica actual y sostuvo que “hay que ser muy prudentes y respetuosos”. Elogió al equipo liderado por Luis Caputo y descartó apostar al fracaso del oficialismo: “Nunca creí que cuanto peor, mejor. Lo peor le afecta a todos los argentinos”.
Macri también se refirió al respaldo expresado por Estados Unidos a la administración de Milei, especialmente tras el tuit del secretario del Tesoro, Scott Bessent: “Ha sido impresionante y aporta tranquilidad para comenzar una nueva etapa a partir del 27 de octubre”.
Mauricio Macri encabezó la reunión con los candidatos del PRO en San Telmo.
Una reunión clave para el PRO
Además de Macri, participaron de la reunión figuras como Diego Santilli, Fernando de Andreis, Cristian Ritondo y candidatos de todo el país. Según informaron desde el espacio, hubo un mensaje de unidad y se destacó la necesidad de renovar el partido luego de las elecciones.
Cristian Ritondo, titular del bloque en Diputados, también habló con la prensa y calificó la situación actual como una “turbulencia electoral”. Evitó hablar de una crisis y responsabilizó a la oposición por buscar una desestabilización. “Hicieron todo para producir una crisis”, denunció.
Santilli: "La Libertad Avanza va a ganar"
En tono optimista, Santilli auguró una victoria del oficialismo en octubre: “Estoy convencido de que vamos a ganar el país. La sociedad debe entender que el esfuerzo de este año y medio tiene un sentido”. También criticó a Alberto Fernández, a quien acusó de haber engañado con su moderación.
Desde el entorno de Macri no descartan un interbloque entre el PRO y La Libertad Avanza después de las elecciones. Así lo dejó entrever De Andreis, aunque reconoció las diferencias internas que aún persisten en el partido fundado por el expresidente.
