La pulseada que viene

La oposición avanza para poner límites al Ejecutivo en el uso de los DNU

El tema ya tiene media sanción del Senado, y en Diputados aspiran a tener dictamen el martes 30 y llevarlo al recinto el miércoles 1. La reforma obligará a que los decretos sean aprobados por las dos cámaras para mantener vigencia. El gobierno ya anticipó que la vetará.