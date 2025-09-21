El Senado prevé debatir el 2 de octubre los vetos al Garrahan y Universidades

Revés tras revés en el Congreso, el Gobierno nacional no sale de su estupor, o letargo, y sigue sumando derrotas políticas en ambas cámaras, ya no solo desde los bloques manifiestamente opositores, sino también de un variopinto sector que hasta hace un tiempo se presentaba como aliado.
Para la gestión de Javier Milei fue una semana legislativa con balance negativo, tras el rechazo a tres vetos: en Diputados, a la ley de emergencia en salud pediátrica y la de financiamiento universitario, y en el Senado, la de reparto automático de ATN que impulsan todos los gobernadores argentinos, dato que lo hizo particularmente sensible para su tratamiento en la Cámara alta.
El veto total a la ley de ATN ya había sido rechazado por Diputados, por lo que, ratificada por la otra cámara, al gobierno no le queda otra que promulgarla. El mismo camino tendría que haber seguido la ley que establece la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027, cuyo plazo de publicación en el Boletín Oficial está al filo de vencer. “Vence el martes", indicó una fuente parlamentaria.
Mientras tanto, el diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Encuentro Federal, presentó una denuncia penal contra el presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria Legal y Técnica, María IbarzábalMurphy, y el director del Boletín Oficial, Walter González, por la demora en la publicación de la mencionada ley que lleva el número 27.739. Francos ya había anticipado que la norma sería promulgada, pero se pondría en práctica una vez que se garanticen los fondos necesarios para su financiamiento.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Foto: Reuters
Si para eso hace falta la sanción del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026 que envió el Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre, falta mucho: para el miércoles a las 13 está convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el libertario José Luis Espert, a fin de consensuar un plan de trabajo y esquema de reuniones.
Fondos a las provincias
Antes de continuar con las comisiones en Diputados, que no sesionaría en la próxima semana, volvamos al Senado.
El jueves, tal como indicaban todos los pronósticos, el cuerpo rechazó el veto al reparto de ATN, proyecto que -como se dijo- elaboraron y presentaron los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA, junto a la ley que modifica el reparto del impuesto a los combustibles líquidos, que aún no fue tratada por el Congreso.
El rechazo fue contundente: 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.
La norma dispone que la redistribución de los ATN procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las del artículo 6 de la Ley de Coparticipación y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipables.
Previo a la sesión el ministro de Economía, Luis Caputo, había publicado fuertes expresiones sobre el Senado, al que acusó de querer "voltear al gobierno". Lo cierto es que menos de una semana antes, los mandatarios de varias provincias habían unido su discurso en favor de la sanción de la ley. De hecho fue la postura de los seis gobernadores que integran Provincias Unidas y que se reunieron en Río cuarto, el 12 de septiembre, con presencia del santafesino Maximiliano Pullaro. La paciencia parece haber llegado a su límite.
Maximiliano Ferraro preside la comisión investigadora del caso $Libra.
En comisiones
Por el lado de Diputados, la agenda estará a full. Sólo para el martes, el menú incluye una reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, en respuesta al emplazamiento realizado en la sesión del 16 de septiembre para iniciar el estudio del Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia -DNU-, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.
Más tarde llegará la reunión conjunta de Asuntos Constitucionales, Acción social y Salud Pública para cumplir con otro emplazamiento (mecanismo que se repite en la Cámara ante la falta de reunión de comisiones claves, dirigidas por el oficialismo): es para tratar proyectos de pedidos de informes verbales a funcionarios del Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones vinculadas a la contratación de medicamentos e insumos sin los procesos licitatorios obligatorios, a fin de emitir dictamen. Se trata del caso ANDIs, la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre la que se investiga el supuesto pedido de coimas para la compra de medicamentos. Los informes verbales serán requeridos a la secretaria Legal y Técnica, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones. En lo que respecta a la hermana del Presidente, el propio vocero Manuel Adorni explicó que para esa fecha, la funcionaria estará en Estados Unidos adonde viajará para acompañar al mandatario nacional en su viaje a Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU.
Si Karina Milei estuviera en el país debería asistir a otra convocatoria, esta vez en la comisión investigadora del caso $Libra, que preside Maximiliano Ferraro, y donde se esperan declaraciones testimoniales de varios funcionarios y referentes del caso, entre ellos la mano derecha del presidente. No obstante, Karina Milei tiene la opción de concurrir el 30 de septiembre a la comisión. Se desconoce cuál es la agenda oficial para entonces.
