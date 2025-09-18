Por amplia mayoría

El Senado rechazó el veto de Milei a la ley que modifica el reparto de ATN a las provincias

Con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, la Cámara alta aprobó la insistencia a la norma impulsada por los gobernadores, que busca automatizar la distribución de los Fondos de Aportes del Tesoro de la Nación.