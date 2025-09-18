Polémica

Adorni advierte la suspensión de planes sociales por ley de financiamiento universitario

Tras el rechazo al veto presidencial de las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, El vocero presidencial planteó que medidas extremas, como suspender planes sociales o despedir empleados públicos, serían necesarias para garantizar la educación superior pública.