Del poroteo al tablero

Cómo votaron los diputados en el rechazo al veto a las Universidades y al Garrahan

Con 175-67-2 en Financiamiento Universitario y 181-60-1 en la Emergencia Pediátrica, la Cámara baja rechazó los vetos de Milei y los giró al Senado para la insistencia final. La votación mostró giros, ausencias y disciplinados: qué cambió respecto de la votación original y cómo jugaron los santafesinos.