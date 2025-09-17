#HOY:

La Marcha universitaria desde el drone de El Litoral

Santa Fe vive una jornada de protesta contra los vetos presidenciales en educación y salud, con estudiantes, docentes y ciudadanía en las calles.

La marcha universitaria desde el Drone de El Litoral. Foto: Fernando Nicola
 21:45
 / 
Por: 

La ciudad de Santa Fe presencia hoy una marcha universitaria en rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia en salud. Estudiantes, docentes y trabajadores se concentraron en la avenida de los Siete Jefes y bulevar Gálvez, llevando banderas argentinas y pancartas.

La marcha universitaria desde el Drone de El Litoral. Foto: Fernando NicolaLa marcha universitaria desde el Drone de El Litoral. Foto: Fernando Nicola

Desde el Rectorado de la UNL, donde se desarrolla el acto central, se entona el Himno Nacional y se lee un documento unificado del Consejo Interuniversitario Nacional, la FUA y gremios docentes, exigiendo la sanción de las leyes y defendiendo la universidad pública.

La marcha universitaria desde el Drone de El Litoral. Foto: Fernando NicolaLa marcha universitaria desde el Drone de El Litoral. Foto: Fernando Nicola

La movilización se extiende por las calles de la ciudad, con la participación de toda la comunidad universitaria y ciudadanos que acompañan la convocatoria. Las consignas son claras: "No al veto. Sí a la universidad pública. Sí a la salud pública".

La marcha universitaria desde el Drone de El Litoral. Foto: Fernando NicolaLa marcha universitaria desde el Drone de El Litoral. Foto: Fernando Nicola

La protesta coincide con el tratamiento en el Congreso de ambos vetos y busca visibilizar la importancia de la educación y la salud como pilares del desarrollo nacional. La cobertura desde el drone de El Litoral permite captar la movilización en tiempo real.

