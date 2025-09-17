Define el Senado

Diputados rechazó los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia en pediatría

La Cámara baja insistió con las leyes rechazadas por el presidente. La oposición consiguió los dos tercios necesarios: fue 181 afirmativos contra 60 negativos en Salud y 174 positivos contra 67 negativos en Educación.