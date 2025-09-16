El 24 a las 13 inicia del debate

El oficialismo activa en Diputados la pulseada por el Presupuesto 2026

La Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza José Luis Espert convocó a una reunión informativa para el próximo miércoles, con el objetivo de comenzar a definir el plan de trabajo sobre la "ley de leyes" enviada por el Gobierno.