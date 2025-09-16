El PRO respaldó el equilibrio fiscal expresado en el Presupuesto como base del cambio

El PRO salió a respaldar públicamente el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 enviado por el Gobierno a la Cámara de Diputados”
El partido que lidera Mauricio Macri a nivel nacional publicó su apoyo al proyecto de gastos previstos para el próximo año haciendo foco en el compromiso con el equilibrio fiscal y los anuncios de aumentos en jubilaciones y educación.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el espacio que lidera el expresidente Mauricio Macri sostuvo que desde la asunción de Javier Milei se han expresado a favor de respaldar el “equilibro fiscal como base del cambio".
El presidente Javier Milei explicó anoche en un discurso que pronunció por cadena nacional que el Presupuesto 2026 tiene como eje central que mantiene el equilibrio fiscal y anunció aumentos para las partidas destinadas a jubilaciones, educación y discapacidad.
La fuerza política, que preside Mauricio Macri, expresó este miércoles al apoyar la ley de gastos y recursos diseñada por el Poder Ejecutivo que “desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio”.
En una publicación realizada en la red social X, el PRO señaló que el Congreso discuta el Presupuesto “después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras”.
Por último, agregó la agrupación macrista que “ese es el rumbo que necesita la Argentina”.
Otra de las voces que se expidió respecto al Presupuesto fue la del senador radical Martín Lousteau, quien advirtió que las proyecciones incluidas "ya quedaron desactualizadas” y cuestionó que sean reales las cifras anunciadas por el presidente Javier Milei en materia de aumentos para universidades, jubilados y personas con discapacidad.
“Lo más obvio es el dólar, pero la inflación también. Milei está diciendo que el dólar va a estar los próximos dos años más barato que hoy. Pensar que el año que viene vamos a crecer 4,5% es mágico”, señaló Lousteau en declaraciones a Radio con Vos, donde remarcó que “este año la economía argentina va a crecer 0% con suerte”.
El legislador radical afirmó que el Presidente “siempre manipula las cifras y lo hace de cara a la sesión del miércoles en Diputados”, en la que se buscará rechazar los vetos a las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades.
Lousteau cuestionó además la visión de Milei sobre el superávit fiscal: “Es importante tener superávit y es importante cómo se alcanza. Pero esto de que la única forma de crecer en el mundo es con superávit es una tontería. La inmensa mayoría de los países no tienen superávit y crecen igual. Argentina lo necesita porque tiene un problema reputacional”.
En otro tramo, advirtió que el mensaje presidencial por cadena nacional “fue un intento destinado a la sesión del miércoles”. “Más que nada me pareció que el mensaje era `por favor no voten la insistencia en ambas leyes porque ya lo voy a arreglar´”, lanzó.
Respecto de las partidas, sostuvo que “la promesa para universidades es un poco menos de presupuesto que este año si se ajusta por inflación”, y que el aumento del 5% en jubilaciones “no se refiere a las jubilaciones en sí, sino al gasto total, porque ingresan más beneficiarios y se suman las jubilaciones de privilegio, que crecen más que el resto”.
“Con la discapacidad pasa algo parecido: si hoy una pensión perdió 20% de su poder adquisitivo, el año que viene se recupera solo un 4% y la pérdida sigue siendo enorme”, agregó.
“Cuando Milei dice educación, salud y discapacidad, está reconociendo que metió la gamba”, cerró Lousteau, al reclamar la necesidad de un Congreso que “le diga que no al Presidente” y corrija el rumbo.
