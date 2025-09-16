Repercusiones, tras la cadena nacional

La provincia de Santa Fe evalúa con "prudencia" el discurso de Milei sobre el presupuesto

Las fuentes consultadas advirtieron que el mensaje se redujo a un conjunto de enunciados generales, que evitaron precisar o detenerse en cifras específicas. Las variables macroeconómicas recién se revelaron en el texto del proyecto, que se difundió a la medianoche.