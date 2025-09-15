Milei presentó el Presupuesto 2026 con anuncios en salud, educación y jubilaciones

El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche el proyecto de Presupuesto 2026, la hoja de ruta que marcará el rumbo económico del país para el próximo año.
El presidente dijo que enviará el proyecto al Congreso. "Lo peor ya pasó, nos costó mucho llegar aquí, sabemos que el camino es arduo, pero el rumbo es el correcto, no aflojemos", sostuvo.
El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche el proyecto de Presupuesto 2026, la hoja de ruta que marcará el rumbo económico del país para el próximo año.
Milei anunció que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”.
También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.
“Todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía”, al defender el equilibrio fiscal y cuestionar la emisión monetaria.
“Es precisamente por eso que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte, peor también es precisamente por eso que esta vez el esfuerzo que los argentinos estamos haciendo vale la pena”, añadió por cadena nacional.
"Lo peor ya pasó, nos costó mucho llegar aquí, sabemos que el camino es arduo, pero el rumbo es el correcto, no aflojemos", sostuvo.
"El equilibrio final es la piedra angular de nuestro Gobierno y es innegociable"
"Celebramos la baja de la inflación y la pobreza, pero entendemos que muchos argentinos no lo sientan"
"Hay una relación directa entre el equilibrio fiscal y el crecimiento, fallar es volver a caer en el pozo"
"Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que se hizo fue cambiar la receta"
"Nos emocionamos demás porque nos entusiasma el futuro"
"Este presupuesto aumenta la partida en educación, salud, jubilación y discapacidad por encima de la inflación"
"El Presupuesto es la hoja de ruta y no un mero papel sin consecuencias"
"En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo, Roma no se construyó en un día"
"Lo peor ya pasó, nos costó mucho llegar aquí, sabemos que el camino es arduo, pero el rumbo es el correcto, no aflojemos"
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.