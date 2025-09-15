Lisandro Catalán juró como nuevo ministro de Interior y se suma al gabinete

Lisandro Catalán juró este lunes como nuevo ministro de Interior de la Nación desde el Salón Norte de la Casa Rosada.
El presidente Milei le tomó juramente este lunes tras la publicación del Boletín.
Lisandro Catalán juró este lunes como nuevo ministro de Interior de la Nación desde el Salón Norte de la Casa Rosada.
El nuevo miembro del Gabinete de Ministros extiende los cupos dentro del área liderada por Guillermo Francos y se suma a la llamada Mesa Federal que oficia de nexo entre el gobierno central y los gobernadores.
El presidente de la Nación, Javier Milei, fue el encargado de tomar juramento a Catalán este lunes por la mañana con transmisión oficial de la Oficina del Presidente.
La llegada de Catalán se había oficializado, luego de la designación del pasado 10 de septiembre, mediante el Decreto 672/2025 en el Boletín Oficial de este lunes 15 de septiembre. El mismo cuenta con las rúbricas de Milei y Francos.
“VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”, indica el texto oficial y agrega: “Desígnase en el cargo de Ministro del Interior al abogado Lisandro CATALÁN”, indicó el documento oficial.
Durante la misma jornada, desde las 18 horas, se grabará el mensaje en video del presidente para la cadena nacional que se transmitirá desde las 21 horas para la presentación del Presupuesto 2026.
Lisandro Catalán es considerado un colaborador de absoluta confianza de Francos y que se convirtió en su colaborador más cercano desde el inicio del gobierno de Milei.
Nacido en Tucumán y abogado por la Universidad Nacional de esa provincia, Catalán se mudó a Buenos Aires en 1997. Su carrera incluye cargos técnicos en el Banco Provincia durante el sciolismo y funciones en el Registro Nacional de Reincidencia desde 2016, manteniéndose en el puesto a lo largo de distintas administraciones, incluida la de Alberto Fernández.
De perfil técnico y bajo perfil político, Catalán consolidó su lugar con la llegada de Milei a la Presidencia, participando activamente en la transición con Eduardo “Wado” de Pedro y actuando como enlace con gobernadores y legisladores en los primeros meses de gestión. Además, colabora en la expansión territorial de La Libertad Avanza junto a Karina Milei, “Lule” Menem y Santiago Caputo.
