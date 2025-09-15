Presupuesto 2026 y vetos

¿Semana bisagra para el gobierno? Anuncio de Milei,contraofensiva en el Congreso y movilización masiva

La oposición en Diputados quiere sesionar el miércoles para rebatir el rechazo presidencial a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Se espera una gran movilización puertas afuera del Congreso.