Qué sigue en la agenda de Javier Milei tras la suspensión del viaje a España

A pesar de no anunciar ni planificar cambios profundos dentro de la estructura presidencial, Javier Milei sí debió modificar parte de su agenda internacional en medio de la breve crisis que atraviesa post elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Junto a la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y el fortalecimiento del rol de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, como nexo con los gobernadores, Milei también suspendió su viaje a España.
La decisión cuenta con cierta lógica ya que el arribo al viejo continente no contemplaba específicamente su figura presidencial, sino que se trataba de los llamados “viajes personales”, según fueron bautizados en su momento por la Secretaría de la Presidencia y su Vocería.
En Madrid, el hombre de La Libertad Avanza planeaba participar del evento “Viva Europa 2025”, organizado por Vox, el partido de ultraderecha español. El mismo se desarrolla entre este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de la capital del país europeo, con una serie de bajas que se suman a las de Milei.
Santiago Abascal, líder de Vox. Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura
Santiago Abascal, líder de Vox, no sólo había gestionado el arribo de 14 mil personas, sino que también pensaba recibir a Marine Le Pen, diputada de la Asamblea Nacional de Francia, y Viktor Orban, primer ministro de Hungría. A pesar de mantener puntos de común en aspectos sociales y de género con Milei, con posibles choques en posturas respecto a Rusia, lo que coyunturalmente une a los europeos se puede resumir en la reciente moción de censura a Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Marine Le Pen, diputada de la Asamblea Nacional de Francia. Crédito: REUTERS/Benoit Tessier
"Europa no puede continuar bajo una Comisión que ha fracasado en el comercio, que ha abandonado la transparencia y que rechaza rendir cuentas", señalaron los dirigentes del grupo en un comunicado conjunto mediante sus eurodiputados en la Unión Europea (UE).
Viktor Orban, primer ministro de Hungría. Crédito: NICOLAS TUCAT/REUTERS
Finalmente, las particularidades del sexto proceso de transición en el gobierno de Emmanuel Macron presentó una ventana política para Le Pen, que se quedará en Francia. Orban tampoco participará físicamente del evento, atado a un cambio de agenda en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y se especula con una salida virtual o mensaje grabado.
Milei viaja a Paraguay
El destino que Javier Milei sí sostiene es el de la próxima semana en Paraguay, donde mantiene parte de su figura netamente ideológica en su presencia, pero podría establecer un encuentro bilateral con su par Santiago Peña.
Javier Milei en Paraguay junto a su par Santiago Peña, quien sí lo recibiría la próxima semana. Crédito: REUTERS/Cesar Olmedo
En suelo guaraní, el libertario participará de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la conferencia de la ultraderecha global que impulsa Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
La CPAC paraguaya se celebrará en la capital paraguaya el próximo lunes 15 y martes 16 de septiembre en el Sheraton Asunción Hotel. El evento tiene entradas que van desde los 100 dólares a los 5.000 dólares.
El Sheraton Asunción Hotel que albergará el evento.
Dentro de los aspectos presidenciales, Milei planea encontrarse en privado con Peña, visitar el Congreso Nacional en el marco de una sesión de honor con ambas cámaras y posee invitación a otro evento de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
Los viajes de Milei
La última vez en Paraguay había sido en abril de este año, cuando fue recibido por Peña en el Palacio de López en la ciudad de Asunción. Por aquel entonces, Milei auguró “un futuro de colaboración entre nuestras naciones”, y agregó: “No tengo dudas de que tanto Argentina como Paraguay serán un ejemplo para toda Sudamérica. Hacia dentro, dando la batalla eterna contra el Estado omnipresente y el déficit fiscal, y hacia afuera, a través de la cooperación pacífica y el comercio”.
Al momento de concretarse, será la 13° salida del país en 2025 por parte del presidente de Argentina, siendo la 3° a Paraguay desde el comienzo de su gestión y la 37° en general.
El destino más elegido sigue siendo Estados Unidos con 11° ocasiones, superando con margen las cuatro ocasiones en las que visitó un país sudamericano.
