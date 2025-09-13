Tras la derrota en provincia de Buenos Aires, el Gobierno reorganiza su estrategia de gestión política
La dirigencia libertaria no disimuló la sorpresa que dieron los resultados en el mayor distrito del país. Así y todo reconoció errores, fijó nuevas pautas de política electoral pero decidió no modificar el programa económico
Javier Milei reacomoda su círculo cercano en el gobierno nacional. Crédito: REUTERS/Tomas Cuesta
El ordenador natural de la política -las elecciones- obligó al Gobierno nacional a mostrarse más activo que nunca en la primera semana tras la contundente derrota que sufrió por casi 14 puntos porcentuales en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo. Un escenario que la dirigencia libertaria confía en revertir en los comicios legislativos a nivel nacional.
Luego de que Javier Milei reconociera errores y ratificara el rumbo económico -el mismo domingo al conocerse los resultados- pocas horas después, en un reportaje televisivo, Manuel Adorni salió a decir que “el mayor error fue no explicar por qué estamos haciendo lo que hacemos”. Habló de gente disconforme a la que “no le llegamos”, y advirtió: “No cambiamos el norte por una elección”. Más tarde, en diálogo informal con la prensa acreditada en Casa Rosada, el funcionario afirmó que “no tenemos dudas de la victoria el próximo 26 de octubre”, aunque reconoció, “tenemos dudas en la diferencia que obtendremos, en virtud del resultado bonaerense”. En ese sentido, admitió que “fue sorpresivo” el guarismo, y que el gobierno entiende que “hay un montón de cosas que corregir” de cara a la próxima contienda.
Javier Milei ingresando en Casa Rosada.
Los capitostes de La Libertad Avanza optaron por conformar una mesa política que virtualmente ya existía, pero no de manera oficial. La misma está compuesta por los hermanos Milei, el portavoz Adorni; el ministro coordinador Guillermo Francos; la todavía responsable de Seguridad y candidata a senadora porteña, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara baja Martín Menem.
El primer cónclave de este grupo dejó tres definiciones. La primera, tiene que ver con que por ahora no se hagan más cambios en el Gabinete que el de la vuelta del Ministerio del Interior a cargo de quien ya manejaba la relación con los gobernadores, Lisandro Catalán. “Después del 26 veremos si hay más modificaciones, más allá de las que implican la salida de Patricia y (Luis) Petri por sus postulaciones”, le dijo a El Litoral uno de los hombres que rodea al Presidente.
Martin Menem. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
La segunda decisión fue la de armar una ‘mesa bonaerense’, que fue la que más chisporroteos generó. A ella fueron convocados el mandamás del PRO en la PBA -y aliado del mileísmo-, Cristian Ritondo; el candidato para ese distrito Diego Santilli; el intendente de Tres de Febrero (ahora afiliado a LLA), Diego Valenzuela, el edil de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y su par de San Isidro, Ramón Lanús. José Luis Espert, que liderará la boleta violeta, también es de la partida, al igual que el diputado electo en la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko. A la vez, por cuestiones de estrategia y táctica participan de la misma el asesor Caputo y el armador en tierras gobernadas por Kicillof, Sebastián Pareja.
Como venía sucediendo, las diferencias entre ellos se mantienen. “No son irreconciliables porque no es hora de romper nada, pero alguien tiene que hacerse cargo de varios de los impresentables con los que fuimos a perder en la provincia”, expresó un integrante de las Fuerzas del Cielo, que demostró el fastidio que hay en ese sector libertario por la cobertura que Karina y Javier Milei le dan a los ‘parejistas’, que no se quedan atrás, y no dejan de decir que “los pibes no conocen un centímetro del Conurbano y quieren venir a marcarnos la cancha a nosotros, que se hagan de abajo…”, manifestó molesto un dirigente que responde al presidente del partido libertario en el distrito más grande de la Argentina. Uno que se quejó por no haber sido invitado a participar de este núcleo fue Oscar Liberman, el economista de Bahía Blanca que triunfó en la Sexta Sección, una de las dos (de ocho) en las que solamente se impuso el oficialismo nacional.
La denominada ‘mesa federal’ forma parte de otro intento de acercamiento a los mandatarios provinciales. La lideran Catalán (que este lunes jura en su flamante cargo); el ministro de Hacienda Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Por ahora los tres obtuvieron una postal con socios políticos que lideran tres terruños que juntos reúnen unos 3.677.651 potenciales electores. Nos referimos al Entre Ríos de Rogelio Frigerio, al Chaco del radical Leandro Zdero y a la Mendoza de su correligionario Alfredo Cornejo, quien además representa a los caciques provinciales en el Concejo de Mayo, que se volverá a reunir después del 22 de este mes de septiembre, según se informó desde la Jefatura de Gabinete. En ese mismo espacio de la planta baja de Balcarce 50 se le adelantó a este diario que los próximos convidados podrían ser el porteño Jorge Macri, Claudio Poggi de San Luis y el sanjuanino Marcelo Orrego. Con estos mandatarios no existen acuerdos electorales manifiestos de cara octubre, pero en Casa de Gobierno se los considera dialoguistas.
La gente de Francos da por descontado que no serán citados: Axel Kicillof (PBA); Ricardo Quintela (La Rioja); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Melella (Tierra del Fuego). Desde las filas de los que componen Provincias Unidas (Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Claudio Vidal, Carlos Sadir y Gustavo Valdés) ya expresaron que no van a viajar a Buenos Aires para la foto, así que se entablarían diálogos previos, de hecho, el chubutense Torres -que faltó al último encuentro del grupo en la exposición rural de Río Cuarto (Córdoba)-, ya firmó convenios de reciprocidad con Caputo, al igual que Tucumán, de la que pocas horas después se vio a su gobernador, Osvaldo Jaldo, en una postal junto al propio Catalán, que estuvo en sus pagos en el lanzamiento nacional de La Libertad Avanza a cargo de Karina Milei y Martín Menem.
Por encima de todas estas instancias, en las que muchos opositores no ven nada nuevo, todo está atravesado por los últimos movimientos del dólar que llevaron a dejar de lado el esquema de bandas y a intervenir en el sistema cambiario “hasta que pase la tormenta”, apuntó un integrante del equipo económico, que asimismo, resaltó que “hay que estar tranquilos, tenemos resto para frenar la avanzada especulativa del clima preelectoral, y hay tener en cuenta que también contamos con un fuerte respaldo del Fondo, que no es poca cosa”, argumentó. El otro frente abierto es el de los vetos al reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que promueven las provincias; a la Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan), y al financiamiento universitario que impuso paros, tomas y una Marcha Federal que se realizará el próximo miércoles 17/09 mientras que en la Cámara de Diputados los opositores vayan en búsqueda de sostener las leyes que vetó Milei. Todavía la administración central no definió si judicializará la Ley de Emergencia en Discapacidad, la jugada podría salir mal si la Justicia dictamina un fallo adverso, infieren en la sede del PEN.
Este lunes 15, Javier Milei estará al frente de la segunda mesa política, donde inevitablemente se deberá mezclar lo político electoral, con lo social y lo económico. Alrededor de las 11:30 hs, el primer mandatario juramentará a Catalán, y entretanto se reencontrará la denominada mesa bonaerense. Está previsto que el jefe de Estado grabe a eso de las 17 hs -en Casa Rosada- el mensaje que se emitirá en Cadena Nacional a las 21 hs donde dará detalles del Presupuesto 2026. Consultado sobre el contenido del discurso, Adorni manifestó que la Ley de Leyes “tendrá algunos proyectos adjuntos”. No precisó cuáles serán, pero deslizó que “Toto (Caputo) ya tiene listos los proyectos de reforma laboral y de la tributaria”, pero reparó que para ambos proyectos, “el ministro tiene que hablar con los gobernadores, lo bueno es que Luis tiene muy buena relación, al menos con el 90% de los mandatarios”, aseguró. Consultado sobre la resistencia que pueda llegar a presentar la CGT y otros sectores gremiales, el vocero argumentó que “los sindicalistas no están en contra de la reforma laboral. Hace 40 años que se manifiestan en contra, pero en off the record están a favor. Hay un juego finito entre gobernadores, gobierno nacional y sindicatos”, concluyó.
