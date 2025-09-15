Oficializan a Lisandro Catalán como ministro del Interior y jura este lunes

El gobierno nacional oficializó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior de la Nación.
En la previa a su cadena nacional presentando el Presupuesto 2026, Javier Milei firmó el Decreto que suma un miembro al Gabinete.
Su llegada concreta se da mediante la publicación del Decreto 672/2025 en el Boletín Oficial de este lunes 15 de septiembre. El documento cuenta con las rúbricas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.
“VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”, indica el texto oficial y agrega: “Desígnase en el cargo de Ministro del Interior al abogado Lisandro CATALÁN”.
El arribo oficial se da en la previa a la cadena nacional en la que Milei presentará este lunes desde las 21 horas el Presupuesto 2026, eventualmente, con el Gabinete de Ministros y Karina Milei a sus espaldas. Catalán juraría en la previa.
Catalán, quien se desempeñaba como vicejefe del Interior, asciende ahora a un rol central en la relación con las provincias y se suma a la bautizada Mesa Federal.
Lisandro Catalán es considerado un colaborador de absoluta confianza de Francos y que se convirtió en su colaborador más cercano desde el inicio del gobierno de Milei.
Nacido en Tucumán y abogado por la Universidad Nacional de esa provincia, Catalán se mudó a Buenos Aires en 1997. Su carrera incluye cargos técnicos en el Banco Provincia durante el sciolismo y funciones en el Registro Nacional de Reincidencia desde 2016, manteniéndose en el puesto a lo largo de distintas administraciones, incluida la de Alberto Fernández.
De perfil técnico y bajo perfil político, Catalán consolidó su lugar con la llegada de Milei a la Presidencia, participando activamente en la transición con Eduardo “Wado” de Pedro y actuando como enlace con gobernadores y legisladores en los primeros meses de gestión. Además, colabora en la expansión territorial de La Libertad Avanza junto a Karina Milei, “Lule” Menem y Santiago Caputo.
