Expectativas en los mercados por la presentación del Presupuesto 2026 de Milei

El Riesgo País, trepó a 1140 puntos básicos, el valor más alto de los últimos 11 meses. Por su parte, los bonos profundizan su caída. En tanto, el dólar oficial cerró este lunes en $1.425 para la compra y $1.475.