Lo confirmó el Jefe de Gabinete

Discapacidad: el gobierno nacional promulgará la emergencia, pero define los recursos

La ley quedó en pie luego de que el Congreso rechazara el veto del Poder Ejecutivo, pero resta ver de qué manera será implementada. Nombraron a un nuevo funcionario en la Andis, que continúa intervenida por efecto de los audios de Spagnuolo.