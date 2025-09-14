Boletin oficial

Milei firmó el decreto de los feriados 2026 y definió los fines de semana largos

A través del Decreto 614/2025, modificó el régimen de feriados trasladables, facultando a la Jefatura de Gabinete a decidir los traslados. La medida permitirá planificar fines de semana largos y organizar el calendario de 2026.