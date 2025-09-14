Milei firmó el decreto de los feriados 2026 y definió los fines de semana largos
A través del Decreto 614/2025, modificó el régimen de feriados trasladables, facultando a la Jefatura de Gabinete a decidir los traslados. La medida permitirá planificar fines de semana largos y organizar el calendario de 2026.
El Gobierno de Javier Milei firmó el Decreto 614/2025, que redefine los feriados trasladables y perfila fines de semana largos para 2026. La norma publicada en el Boletín Oficial faculta a la Jefatura de Gabinete a decidir el traslado de los días alcanzados por la medida.
El objetivo oficial es "honrar la condición de feriados trasladables", según se indicó, y ya rige en todo el país. La decisión busca promover el turismo interno y facilitar la planificación de actividades familiares y recreativas.
Hasta ahora, los feriados que caían en sábado o domingo permanecían inamovibles, según la Ley 27.399. Con la nueva norma, podrán correrse al viernes anterior o al lunes siguiente, ampliando la posibilidad de fines de semana largos.
Feriados inamovibles y trasladables
El calendario 2026 ya tiene confirmados varios feriados inamovibles, que no podrán trasladarse por decreto: Año Nuevo, Carnaval, Día de la Memoria, Malvinas, Viernes Santo, Día del Trabajador, Revolución de Mayo, Belgrano, Independencia, Inmaculada Concepción y Navidad.
Por otra parte, los feriados trasladables permiten flexibilidad: el Paso a la Inmortalidad de Güemes, San Martín, Día del Respeto a la Diversidad Cultural y Día de la Soberanía Nacional pueden moverse para generar fines de semana largos estratégicos.
Los fines de semana largos más destacados para 2026, según el decreto, incluyen: del 14 al 17 de febrero por Carnaval, del 2 al 5 de abril por Semana Santa y Malvinas, y del 20 al 22 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.
Aún resta definir si se sumarán feriados puente adicionales. Tradicionalmente, estas fechas son fijadas por decreto presidencial para incentivar el turismo y la actividad económica en distintos puntos del país.
Feriados Trasladables 2026 (con confirmación de traslado o posibilidad según el decreto):
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado para formar fin de semana largo)
Fines de semana largos clave para 2026:
Gracias a los feriados trasladables, ya se perfilan varios fines de semana largos para agendar:
Del sábado 14 al martes 17 de febrero: Carnaval
Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa + Día de Malvinas
Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.
Impacto en la planificación y el turismo
Expertos en turismo destacan que los feriados trasladables facilitan la organización de viajes y actividades recreativas, sobre todo en zonas turísticas. "Con fines de semana largos estratégicamente ubicados, se potencia la economía regional y la movilidad interna", señalaron desde la Cámara Argentina de Turismo.
Empresarios del sector hotelero y gastronómico prevén una mayor ocupación en destinos nacionales. Los fines de semana largos permiten escapadas cortas, lo que impacta directamente en restaurantes, alojamientos y comercios de localidades turísticas.
Además, la norma facilita que trabajadores y estudiantes puedan organizar sus actividades personales y familiares con anticipación, reduciendo conflictos de agenda y mejorando la previsión de viajes y eventos.
El Ministerio de Trabajo indicó que la aplicación del decreto será supervisada por la Jefatura de Gabinete, que decidirá caso por caso el traslado de feriados, asegurando que se cumpla la norma y se informe con tiempo suficiente a la ciudadanía.
Debate y repercusiones
La medida generó opiniones diversas. Algunos sectores valoran la posibilidad de fines de semana largos, mientras que otros cuestionan los cambios en días emblemáticos, como el Día de la Soberanía Nacional. Diputados de la oposición reclamaron mayor participación del Congreso antes de modificar fechas históricas.
Sin embargo, desde el oficialismo destacaron que la medida tiene un impacto positivo en la vida familiar y social, al permitir escapadas de turismo interno y fomentar el descanso en periodos estratégicos del año.
Los especialistas en legislación laboral recordaron que la norma respeta los derechos de los trabajadores y se ajusta a la Ley de Contrato de Trabajo, manteniendo la vigencia de los feriados obligatorios y trasladando solo aquellos que permiten flexibilización sin afectar los derechos laborales.
En términos prácticos, los argentinos podrán planificar viajes y actividades de ocio considerando la combinación de fines de semana largos y feriados inamovibles, lo que aumenta la eficiencia en la planificación personal y profesional.
Flexibilidad y calendario 2026
Entre los feriados trasladables confirmados, destacan: el lunes 17 de agosto por San Martín y el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El resto de los días será evaluado por la Jefatura de Gabinete, según la conveniencia para generar fines de semana largos.
Según fuentes oficiales, la prioridad será mantener la equidad entre provincias y garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los feriados de manera organizada, evitando conflictos con fechas educativas o laborales relevantes.
Se espera que los próximos meses se publiquen nuevas definiciones sobre feriados puente adicionales y posibles ajustes, de manera que el calendario 2026 quede totalmente definido y accesible para toda la población.
