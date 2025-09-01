Fin de semana largo en octubre: el viernes 10 será feriado nacional

El próximo mes, los argentinos tendrán un nuevo fin de semana largo gracias al traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
La medida fue oficializada por la Jefatura de Gabinete. La decisión busca incentivar los viajes, el consumo y generar un nuevo fin de semana largo en todo el país.
Según lo publicado este lunes en el Boletín Oficial, la fecha que caía originalmente el domingo 12 de octubre pasará al viernes 10 de octubre, lo que permitirá a millones de personas disfrutar de tres días consecutivos de descanso y recreación.
La medida fue adoptada a través de la Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, firmada por Guillermo Francos. La normativa se fundamenta en la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales, y en el reciente Decreto 614/2025, que habilita a trasladar los feriados que caigan en sábado o domingo a días hábiles cercanos.
En este caso, al caer un domingo, el feriado fue adelantado dos días. Desde el Gobierno explicaron que la decisión fue tomada tras la recomendación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que evaluó el impacto positivo que tendría para las economías regionales.
“Este traslado representa una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”, señala la resolución oficial.
De esta manera, el viernes 10 de octubre será feriado en todo el país, lo que permitirá armar un fin de semana largo que, se espera, movilice a miles de familias hacia distintos destinos turísticos.
Los fines de semana largos en Argentina suelen tener un fuerte impacto en la economía local. Según datos del Ministerio de Turismo y Deportes, cada feriado moviliza a millones de personas y genera ingresos significativos para hoteles, restaurantes, transporte de pasajeros y comercios en general.
En particular, el feriado de octubre suele coincidir con el inicio de la primavera y con temperaturas más agradables en la mayor parte del país, lo que lo convierte en un momento ideal para viajar. Muchos destinos turísticos, desde la Patagonia hasta el norte argentino, esperan un alto nivel de reservas.
Además del movimiento económico, el descanso prolongado también tiene un efecto positivo en el bienestar de las personas. Estos fines de semana permiten desconectarse de la rutina laboral, compartir más tiempo con la familia y realizar actividades recreativas al aire libre.
El traslado del feriado también responde a una lógica de planificación. El Decreto 614/2025 vino a cubrir un vacío legal: hasta ahora, los feriados trasladables que caían en sábado o domingo no tenían un criterio claro de reubicación. Con la nueva norma, el Gobierno puede decidir moverlos al viernes anterior o al lunes posterior, según lo considere más conveniente.
El 12 de octubre es una fecha cargada de significado histórico y social. Originalmente conocido como “Día de la Raza”, desde 2010 se lo conmemora como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en reconocimiento a los pueblos originarios y a la necesidad de reflexionar sobre la riqueza de las distintas identidades que conviven en Argentina y América Latina.
El cambio de nombre y de enfoque busca dejar atrás una mirada eurocentrista del “descubrimiento de América” y resaltar la importancia de la interculturalidad, la memoria histórica y el respeto mutuo entre las comunidades.
En este 2025, además de los actos y actividades conmemorativas que se realicen en escuelas, universidades y espacios públicos, la fecha se combinará con un movimiento turístico significativo gracias al traslado al viernes 10.
Con este cambio, el calendario nacional suma un nuevo fin de semana largo en la segunda mitad del año. En octubre también se celebra el Día de la Madre (el domingo 19), lo que refuerza la importancia de este mes en la agenda social y familiar de los argentinos.
De aquí a fin de año restan otros feriados destacados, como el del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María) y el 25 de diciembre (Navidad), ambos inamovibles.
El traslado del feriado de octubre confirma una tendencia en la que el Gobierno busca combinar el sentido histórico y cultural de las fechas con una mirada práctica que impulse la economía a través del turismo y el consumo interno.
