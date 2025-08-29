#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Turismo en la ciudad

Crece la llegada de visitantes a Santa Fe y mejora la ocupación hotelera

Según un informe del IPEC, en junio la Capital recibió más de 11 mil visitantes y registró un aumento en las pernoctaciones. Además, el Aeropuerto de Sauce Viejo transportó un 60% más de pasajeros que el año pasado, consolidando a la ciudad como un destino urbano en crecimiento.

El “Gran Premio 90 años del Yacht Club Santa Fe”, fue una destacada competencia de motonáutica que se llevó a cabo el sábado 16 y domingo 17 de agosto, y convocó a turistas a la ciudad. Archivo.
 14:46
Por: 

El turismo en la ciudad de Santa Fe registró en junio de 2025 indicadores positivos, que reflejan un repunte de la actividad tanto en el alojamiento como en la conectividad aérea. Así lo detalla el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), que realiza un seguimiento mensual del sector.

En materia hotelera, la capital provincial contabilizó un incremento del 7,2% en habitaciones ocupadas respecto de igual mes del año pasado, con una tasa de ocupación que se ubicó en el 40,4%. Esto significa que, pese a la baja estacional de invierno, los hoteles lograron sostener y mejorar sus niveles de actividad.

Mirá tambiénEn julio, viajaron más del doble de argentinos al exterior que los turistas que arribaron al país

El número de visitantes alcanzó los 11.198, un 2,4% más que en junio de 2024, mientras que las pernoctaciones sumaron 17.503 noches, con un aumento interanual del 5%. La estadía promedio se situó en 1,6 noches, mostrando una leve mejora respecto del mes previo y confirmando la tendencia de una ciudad elegida mayormente para viajes cortos, escapadas o estadías vinculadas a eventos académicos, deportivos y culturales.

Otro dato relevante es la composición de los visitantes: la gran mayoría fueron turistas residentes en el país, aunque también se verificó un crecimiento de los no residentes, que representaron el 10% de las pernoctaciones.

Mirá tambiénNuevas reglas para los feriados: qué cambia con los que caen sábado o domingo

En cuanto a la conectividad, el Aeropuerto de Sauce Viejo fue uno de los motores de este repunte. Durante junio transportó 6.638 pasajeros, lo que significó un crecimiento interanual del 60,3%, una de las cifras más altas registradas en la provincia. Si bien en la comparación mensual se observó una caída del 12,3%, el saldo interanual sigue mostrando un fuerte avance.

Otras ciudades principales

El informe también incluye datos de Rosario y Rafaela. Mientras la primera concentró la mayor parte de la actividad turística provincial, Rafaela evidenció retrocesos en su desempeño hotelero. En ese contexto, la ciudad de Santa Fe se mantuvo en terreno positivo, consolidándose como un destino urbano y de congresos que sigue sumando visitantes y aumentando la ocupación de sus hoteles.

Con estos números, la capital provincial refuerza su perfil turístico y se posiciona con mejores perspectivas para los próximos meses, en los que la agenda cultural y deportiva, junto con el crecimiento de la conectividad aérea, podrían seguir impulsando la llegada de viajeros.

Informe turismo en Santa Fe - Julio 2025 by El Litoral

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Marcela Aeberhard
Turismo
Secretaria de Turismo

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro