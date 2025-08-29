Crece la llegada de visitantes a Santa Fe y mejora la ocupación hotelera

El turismo en la ciudad de Santa Fe registró en junio de 2025 indicadores positivos, que reflejan un repunte de la actividad tanto en el alojamiento como en la conectividad aérea. Así lo detalla el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), que realiza un seguimiento mensual del sector.
En materia hotelera, la capital provincial contabilizó un incremento del 7,2% en habitaciones ocupadas respecto de igual mes del año pasado, con una tasa de ocupación que se ubicó en el 40,4%. Esto significa que, pese a la baja estacional de invierno, los hoteles lograron sostener y mejorar sus niveles de actividad.
El número de visitantes alcanzó los 11.198, un 2,4% más que en junio de 2024, mientras que las pernoctaciones sumaron 17.503 noches, con un aumento interanual del 5%. La estadía promedio se situó en 1,6 noches, mostrando una leve mejora respecto del mes previo y confirmando la tendencia de una ciudad elegida mayormente para viajes cortos, escapadas o estadías vinculadas a eventos académicos, deportivos y culturales.
Otro dato relevante es la composición de los visitantes: la gran mayoría fueron turistas residentes en el país, aunque también se verificó un crecimiento de los no residentes, que representaron el 10% de las pernoctaciones.
En cuanto a la conectividad, el Aeropuerto de Sauce Viejo fue uno de los motores de este repunte. Durante junio transportó 6.638 pasajeros, lo que significó un crecimiento interanual del 60,3%, una de las cifras más altas registradas en la provincia. Si bien en la comparación mensual se observó una caída del 12,3%, el saldo interanual sigue mostrando un fuerte avance.
Otras ciudades principales
El informe también incluye datos de Rosario y Rafaela. Mientras la primera concentró la mayor parte de la actividad turística provincial, Rafaela evidenció retrocesos en su desempeño hotelero. En ese contexto, la ciudad de Santa Fe se mantuvo en terreno positivo, consolidándose como un destino urbano y de congresos que sigue sumando visitantes y aumentando la ocupación de sus hoteles.
Con estos números, la capital provincial refuerza su perfil turístico y se posiciona con mejores perspectivas para los próximos meses, en los que la agenda cultural y deportiva, junto con el crecimiento de la conectividad aérea, podrían seguir impulsando la llegada de viajeros.
