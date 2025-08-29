Turismo en la ciudad

Crece la llegada de visitantes a Santa Fe y mejora la ocupación hotelera

Según un informe del IPEC, en junio la Capital recibió más de 11 mil visitantes y registró un aumento en las pernoctaciones. Además, el Aeropuerto de Sauce Viejo transportó un 60% más de pasajeros que el año pasado, consolidando a la ciudad como un destino urbano en crecimiento.