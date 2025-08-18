Feriados 2025: ¿Cuándo es el próximo feriado y cuántos fines de semana largos quedan?

Después del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchos se preguntan cuándo será el próximo descanso. Si bien septiembre no tendrá feriados, el calendario de 2025 aún guarda oportunidades para quienes buscan una pausa.
El próximo feriado será en octubre, aunque no generará un fin de semana largo. Sin embargo, el mes de noviembre traerá una de las pausas más esperadas del año: un fin de semana largo de cuatro días.
El próximo feriado y los que quedan en el año
El domingo 12 de octubre, se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. A diferencia de otros feriados que se trasladan, este cae en domingo y no será movido al lunes, por lo que no creará un fin de semana largo extra.
De ahí en más, el año nos dejará con varios feriados y un solo fin de semana largo más. En total, quedan cinco días festivos en el calendario de 2025. Además del 12 de octubre, las fechas restantes son:
Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Viernes 21 de noviembre: Feriado puente con fines turísticos.
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Feriados nacionales 2025
Cómo es el próximo fin de semana largo
El próximo descanso extendido será de cuatro días, perfecto para planificar un viaje corto o simplemente desconectar de la rutina.
Este fin de semana largo irá del viernes 21 al lunes 24 de noviembre y se compondrá de la siguiente manera:
Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos.
Sábado 22 y domingo 23: Días normales de fin de semana.
Lunes 24: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se traslada del jueves 20.
Este fin de semana largo es el último antes de las fiestas de fin de año. La última oportunidad de descanso extendido llegará en diciembre con la Navidad (jueves 25), aunque no será un fin de semana largo de varios días.
