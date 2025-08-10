Finde XXL

En agosto: viernes 15 no laborable y domingo 17 feriado por San Martín

El feriado del domingo 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad de San Martín se mantiene en su fecha original, mientras que el viernes 15 fue declarado día no laborable con fines turísticos: solo algunos podrán aprovechar un fin de semana largo.