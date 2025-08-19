Brasil levantó las sanciones a Aerolíneas Argentinas y la compañía podrá expandirse nuevamente
Tras cumplir con los requisitos administrativos exigidos por la autoridad aeronáutica de Brasil, Aerolíneas Argentinas recuperó la autorización para solicitar nuevas rutas y sumar frecuencias en destinos clave del país vecino.
Brasil levantó las sanciones a Aerolíneas Argentinas.
Desde el 20 de junio de 2025, Aerolíneas Argentinas estuvo limitada en sus operaciones hacia Brasil. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) del país vecino había emitido una resolución que impedía a la compañía argentina solicitar nuevas rutas o incrementar frecuencias en cinco destinos clave: Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Brasilia, Curitiba y Florianópolis.
Esta medida fue consecuencia de inconsistencias administrativas detectadas en los registros de vuelos entre 2022 y 2023. Las irregularidades incluían la clasificación incorrecta de vuelos de pasajeros como vuelos de carga y el registro de vuelos comerciales como si se tratara de simples traslados técnicos.
La compañía podrá expandirse nuevamente.
Qué motivó la decisión
Pese a que las irregularidades no comprometían la seguridad operativa, la ANAC había intimado a la empresa en varias oportunidades para que regularizara su documentación. Al no obtener una respuesta satisfactoria en tiempo y forma, se dictó la restricción.
Durante los dos meses que duró la sanción, Aerolíneas Argentinas pudo seguir operando con normalidad los vuelos previamente aprobados, pero no tenía permitido solicitar nuevas rutas ni modificar las frecuencias existentes. Esta situación afectaba especialmente la planificación de la temporada alta y eventos estratégicos, como feriados o vacaciones escolares.
Finalmente, luego de una serie de gestiones administrativas, la compañía logró subsanar las observaciones señaladas por el organismo brasileño. El 15 de agosto, la ANAC publicó una nueva resolución que dejó sin efecto la anterior y rehabilitó a Aerolíneas para operar con plena capacidad en el mercado brasileño.
La regularización de los registros fue clave para revertir la sanción. Fuentes de la compañía confirmaron que ahora se encuentran en condiciones de avanzar con pedidos de nuevas rutas y refuerzos en la grilla de vuelos existente.
La aerolínea de bandera vuelve a estar habilitada en Brasil. Crédito: Xinhua.
Implicancias para la estrategia comercial
Brasil es uno de los principales destinos internacionales de Aerolíneas Argentinas, con 88 vuelos semanales operando actualmente hacia las ciudades afectadas. La restitución plena de sus derechos operativos permite a la empresa retomar su estrategia de crecimiento en ese país, especialmente en un contexto de alta demanda turística y recuperación del tráfico aéreo.
Además, esta medida despeja el camino para sumar vuelos a ciudades como San Pablo, Porto Alegre o Recife, donde se había planificado una expansión antes de la restricción. También mejora la conectividad para viajeros brasileños hacia destinos turísticos argentinos.
La habilitación por parte de Brasil representa un alivio operativo y comercial para Aerolíneas Argentinas. La normalización de su estatus refuerza la importancia de mantener los estándares administrativos exigidos por las autoridades aeronáuticas y fortalece el vínculo bilateral en términos de conectividad aérea.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.