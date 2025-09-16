Conferencia

Adorni ratificó a todos los funcionarios y defendió el Presupuesto 2026

El vocero reafirmó a la primera línea de gobierno, asegurando que las decisiones del presidente son incuestionables. Asimismo, destacó puntos del proyecto sujeto a la aprobación parlamentaria. Hacia el final, anunció el inicio de privatización de la empresa que controla las centrales nucleares argentinas.