5 claves del discurso de Milei al presentar el Presupuesto 2026
El presidente presentó los lineamientos de su plan de gobierno, donde subrayó el equilibrio fiscal como principio no negociable. Destacó la baja de la inflación, la reducción de impuestos y la prioridad en educación, salud y jubilaciones dentro del presupuesto 2026.
Javier Milei secundado por Caputo y su hermana Karina. Reuters.
Javier Milei presentó en Cadena Nacional los principales lineamientos del Presupuesto 2026, que enviará por estos días al Congreso. En un discurso grabado, el presidente habló a la ciudadanía sobre cómo encontró la economía y qué están haciendo desde su administración.
La sede del Banco Central de la República Argentina. Xinhua.,
Claves
1. El equilibrio fiscal es la piedra angular del plan de gobierno y un principio no negociable, siendo el único camino para que Argentina salga del ciclo de desencanto y estancamiento de décadas.
El presidente enfatizó que sin un presupuesto equilibrado, ningún país puede funcionar correctamente, y que este consenso básico asegura un crecimiento inimaginable, mientras que fallar conduciría nuevamente a la inflación descontrolada. Este compromiso se ratifica con el envío del proyecto de presupuesto de 2026 al Congreso, el cual sostiene el equilibrio fiscal.
2. Se rechazan rotundamente los "falsos dilemas" del déficit fiscal, sea financiado con emisión o con deuda, porque ambos caminos ya se intentaron y fracasaron estrepitosamente, llevando a la inflación descontrolada, el estancamiento y una enorme deuda pública.
Se critica que durante décadas se aplicaron "teorías más descabelladas" y "recetas mágicas" de déficit fiscal y emisión monetaria, inspiradas en John Maynard Keynes, que resultaron en que Argentina pasara de ser un país desarrollado a subdesarrollado y no creciera en los últimos 15 años.
3. La gestión celebra éxitos como la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza y los impuestos, y la salida del cepo, afirmando que "lo peor ya pasó" y que los años más duros fueron los primeros del plan de gobierno.
A pesar de que muchos argentinos aún no perciban estos logros en su realidad material, el presidente agradece el enorme apoyo y destaca la importancia de estos cimientos para el desarrollo futuro del país.
4. Con el orden fiscal, Argentina puede aspirar a un crecimiento económico sostenido del 5% anual, que con reformas podría llegar al 7 u 8% anual, transformando al país en una potencia mundial en 30 años.
Este crecimiento permitiría que en 10 años Argentina se asemeje a países de altos ingresos y en 20 años esté entre los países más ricos del mundo, superando el tormentoso presente de las últimas décadas.
5. El presupuesto de 2026 presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años y destina el 85% de sus fondos a educación, salud y jubilaciones, priorizando así el capital humano.
Además, se asignan 4.8 billones de pesos a Universidades nacionales, y se aumentan el gasto en jubilaciones un 5%, en salud un 17% y en educación un 8% por encima de la inflación, incluyendo también un aumento del 5% por encima de la inflación para pensionados por discapacidad.
Este presupuesto también es el primero en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas con las provincias y busca restituir la presunción de inocencia fiscal.
El precio del dólar, siempre clave en la economía Argentina.
Más usadas
Las palabras más utilizadas y que constituyen ejes fundamentales del discurso fueron las siguientes:
Fiscal: Esta palabra es central en todo el discurso, apareciendo de forma recurrente en expresiones como "equilibrio fiscal", "orden fiscal", "déficit fiscal", "superávit fiscal" y "regla fiscal". El presidente la destacó como la "piedra angular" de su plan de gobierno y un principio "no negociable" para el futuro de Argentina.
Presupuesto: Dado que el discurso es una cadena nacional para anunciar el envío del Presupuesto Nacional 2026, esta palabra es fundamental y se mencionó repetidamente al referirse al documento que sostiene el equilibrio fiscal y es la "ratificación de nuestro compromiso inquebrantable".
Argentina / País: Estos términos se usan constantemente para hablar de la nación, sus desafíos históricos, los "años de estancamiento", el "ciclo del desencanto consecutivo" y el futuro deseado, proyectando a Argentina como una "potencia mundial".
Crecimiento: Es una de las palabras clave al describir el objetivo y el potencial que se abrirá con el equilibrio fiscal. Se habla de un "crecimiento inimaginable" y la posibilidad de alcanzar un "crecimiento del 5% anual", que con reformas podría llegar al "7 u 8% anual", transformando al país en una potencia en décadas.
Déficit / Inflación: Ambas palabras representan los problemas que el gobierno busca erradicar. Se menciona el "déficit fiscal" como un camino "fracasado" que llevó a la "inflación descontrolada", destacando la baja sostenida de la inflación como un éxito de la gestión.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.