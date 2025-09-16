En Cadena Nacional

5 claves del discurso de Milei al presentar el Presupuesto 2026

El presidente presentó los lineamientos de su plan de gobierno, donde subrayó el equilibrio fiscal como principio no negociable. Destacó la baja de la inflación, la reducción de impuestos y la prioridad en educación, salud y jubilaciones dentro del presupuesto 2026.