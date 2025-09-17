En vivo: Diputados trata los vetos de Milei a presupuesto universitario y emergencia pediátrica

Este miércoles desde las 13 horas comienza la sesión en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para tratar los vetos del presidente de la Nación, Javier Milei, a la ley de presupuestos universitarios y a la emergencia en pediatría con fondos para el Hospital Garrahan.
En simultáneo, personal médico y manifestantes opositores montan una movilización en inmediaciones del Congreso.
Miércoles 17.09
12:05 Amplio temario
Algunos de los proyectos, al no contar con dictamen de comisión, requieren de 2/3 de los votos para su tratamiento en el recinto. Por otra parte, también es necesaria la aprobación de 2/3 de los presentes para insistir en los proyectos vetados por el Ejecutivo.
Miércoles 17.09
11:43 Trabajadores del Garrahan comenzaron un nuevo paro y preparan el acto frente al Congreso
Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), comenzaron un nuevo paro en rechazo al veto llevado adelante por el presidente Javier Milei, sobre la ley de Emergencia Pediátrica y preparan el acto central frente al Congreso de la Nación.
Asimismo, se sumaron al reclamo de la comunidad universitaria que también se pronunció en contra de la anulación de la Ley de Financiamiento Universitario visibilizado en la Tercera Marcha Federal que se realizará hoy a partir de las 17hs.
Miércoles 17.09
10:57 Con la mira en el tablero, Diputados hace números para tratar los vetos en Universidades y Garrahan
La sesión fue citada para las 13 con temario amplio. En los hechos, los movimientos ya empezaron con distintas estrategias: el oficialismo intenta fijar el tercio que le permita dejar firme el veto, mientras que la oposición busca garantizar los votos que le permitan insistir con las leyes.
El procedimiento no deja margen para interpretaciones: para insistir y dejar firmes ambas leyes, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos de los presentes. Si lo logra, las normas pasarán al Senado, que también deberá alcanzar los dos tercios para convertir en letra viva lo que la Casa Rosada decidió vetar.
Del otro lado, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados sólo necesitan asegurarse un tercio de los votos para sostener los vetos. El número depende directamente de las presencias: cuanto más lleno esté el recinto, más alto es el umbral opositor y, a la vez, más grande debe ser el bloque de contención oficialista.
