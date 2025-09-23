Restituyeron autoridades en organismos reguladores tras el freno legislativo

Tras el rechazo del Congreso a los decretos delegados que proponían el cierre o la reestructuración de diversas áreas dependientes del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional designó nuevas autoridades en organismos estratégicos. La medida busca garantizar el funcionamientopleno de instituciones clave para la regulación y el desarrollo tecnológico del país.
El Decreto 684/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, oficializó los nombramientos en tres organismos fundamentales: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Desde el 3 de septiembre, el ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich asumió como presidente del INTA, acompañado en la vicepresidencia por el médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera. Por su parte, el INASE quedó bajo la presidencia del ingeniero agrónomo Martín Famulari por los próximos dos años. Finalmente, el INV quedó a cargo del ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer.
El Decreto 684/2025comunicó los nombramientos en el INTA.
Estas designaciones se producen luego de que el Congreso interviniera para frenar los intentos de disolver el INASE y reestructurar tanto el INTA como el INV, junto con otras áreas reguladoras de la cartera encabezada por Luis Caputo.
Restituciones
A comienzos de septiembre, se llevaron a cabo nombramientos similares en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), tras el rechazo de los decretos que buscaban su reestructuración.
Asimismo, se restituyeron las funciones de los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Nuevos funcionarios también asumieron en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), asegurando la continuidad operativa de estos organismos.
Marco legal
El pasado 3 de septiembre, los Decretos 627/2025 y 628/2025 restablecieron las disposiciones previamente modificadas o derogadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25. Estas medidas permitieron que las autoridades de los distintos organismos retomaran sus funciones y que se mantuviera la estructura institucional sin interrupciones significativas.
El conjunto de decisiones refleja un intento por equilibrar la iniciativa ejecutiva con la intervención legislativa, garantizando la continuidad de instituciones que cumplen un rol estratégico en la producción, la innovación tecnológica y la regulación en sectores clave de la economía argentina.
