En el Congreso de la Nación

Está en marcha el proceso para designar Defensor del Pueblo de la Nación

El cargo está vacante desde hace 16 años, por falta de acuerdo político para alcanzar la mayoría especial que pide la Constitución Nacional. La decisión fue impulsada por la oposición luego de una nueva exhortación de la Corte Suprema de Justicia y cuestionada desde el oficialismo por la "oportunidad".