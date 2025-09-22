Oficialismo y oposición en modo campaña, de cara al 26 de octubre
El martes se reunirán los dirigentes de Unidos en una suerte de previa a la visita, el miércoles, de Juan Schiaretti. Maximiliano Pullaro se pone a frente de la campaña de Provincias Unidas, junto Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional. La agenda de libertarios y del peronismo.
Tanto oficialismo como oposición ya transitan formalmente las semanas previas al 26 de octubre, con actividades netamente proselitistas.
A prácticamente un mes de laselecciones legislativas de octubre, los motores de las distintas fuerzas políticas se encienden y entran en modo campaña. Tanto oficialismo como oposición ya transitan formalmente las semanas previas al 26 de octubre, con actividades netamente proselitistas.
Los motores de las distintas fuerzas políticas se encienden y entran en modo campaña. Foto: Flavio Raina
Por el lado de Unidos para cambiar Santa Fe, sus principales referentes se encontrarán este martes a las 19 en la sede del Comité Provincial de la UCR. La idea es definir las estrategias de una campaña que encontrará al gobernador Maximiliano Pullaro involucrado en un "ciento por ciento". Tanto, que esta misma semana durante dos jornadas, el mandatario grabará un centenar de spots televisivos a la par de senadores, intendentes y referentes distritales de toda la provincia, y junto a la primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia.
El gobernador no es candidato pero fue quien convenció a su propia vicegobernadora para que encabezara la nómina; de allí, que decidiera ponerse al frente del proceso. Ése fue el mensaje que transmitió en la reunión interministerial realizada la semana pasada en esta capital, y eso mismo fue lo que dijo este domingo durante la Exposición Rural de Rafaela: "Llevemos al Congreso legisladores que defiendan al campo, la producción y la industria", arengó. Su pretensión es que toda la gestión esté alineada y trabaje para que la lista que encabeza Scaglia gane las elecciones el 26 de octubre.
La boleta única tendrá distintos tamaños, según la jurisdicción. Foto: Flavio Raina
Visión Córdoba
Este miércoles, en tanto, llegará a Santa Fe el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. El dirigente compartirá una actividad netamente de campaña junto a Pullaro y Scaglia. El acto se inscribirá en el marco del armado de Provincias Unidas, el espacio conformado por un grupo de gobernadores que han decidido competir electoralmente con una propuesta que se diferencie de la que ostenta el modelo llevado adelante por el presidente Javier Milei.
A propósito, Romina Diez también se prevé que arribe a la provincia a mediados de semana, para acompañar a los candidatos de la lista libertaria, encabezada por Agustín Pellegrini.
Por el lado de la oposición, los candidatos de Fuerza Patria participaron este fin de semana de la primera Asamblea Ciudadana en la ciudad de Rosario, y de la quinta a nivel provincial. Asistieron los integrantes de la lista – la encabeza Caren Tepp y la secunda Agustín Rossi-, legisladores nacionales, provinciales y municipales, intendentes, presidentes comunales, referentes gremiales y deportivos.
Una novedad que generó sorpresa y suspicacias en el sector fue la aparición en la ciudad de Rosario de un colectivo de campaña del espacio, pero en el que aparecen las imágenes ploteadas de Tepp junto a Juan Monteverde, aun cuando éste no es candidato en la próxima contienda electoral.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.