Cuenta regresiva

Oficialismo y oposición en modo campaña, de cara al 26 de octubre

El martes se reunirán los dirigentes de Unidos en una suerte de previa a la visita, el miércoles, de Juan Schiaretti. Maximiliano Pullaro se pone a frente de la campaña de Provincias Unidas, junto Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional. La agenda de libertarios y del peronismo.