Estudio de creencias sociales

Argentinidad en las urnas: electores fieles y volátiles, y voto obligatorio por poca mayoría

Los resultados de la encuesta de Pulsar-UBA se publicaron a comienzos de septiembre. Cuando falta poco más de un mes para los comicios legislativos nacionales, abren una perspectiva sobre la posibilidad de introducir reformas a futuro. El "núcleo duro" del peronismo y la dificultad de construir identidades "estables".