El Congreso ya tiene candidata al cargo de Defensora de la Niñez
Por siete votos sobre diez, la Bicameral aprobó la terna: María Paz Bertero para Defensora, Matías Eduardo Robledo y Héctor Iván Vito como adjuntos. El libertario Nicolás Mayoraz denunció “irregularidades”; Sarapura defendió el reglamento y reclamó respeto al proceso. El trámite ingresa a la agenda de ambas Cámaras.
La Bicameral propuso la designación de María Paz Bertero como Defensora del Niño, Niña y Adolescentes. Foto: HCDN.
Tras cinco votaciones y tensos cruces, el Congreso de la Nación ya tiene candidata a Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se trata de María Paz Bertero, abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especializada en cuestiones de género.
La Comisión Bicameral Permanente del Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes propuso la candidatura este lunes por la tarde. La elección fue con polémica. La elección requirió de cinco votaciones y fue aprobada por siete votos sobre diez.
Junto con Bertero como Defensora, se elevaron las propuestas de Eduardo Matías Robledo como Defensor Adjunto y de Héctor Iván Vito como Segundo Defensor Adjunto. Serán elevadas a las presidencias de Diputados y del Senado para su evaluación.
La reunión tuvo lugar desde las 17. Previamente, se realizó un encuentro informal entre asesores a los fines de "honrar la conciencia de la importancia del proceso de selección", según comunicó Natalia Sarapura (UCR), presidenta de la Comisión, al abrir la reunión.
En primer lugar se procedió a votar el orden de mérito final del concurso público para la elección del Defensor del Niño, luego de las audiencias de la que participaron semanas atrás los setenta postulantes que habían aprobado previamente el examen escrito.
Sin embargo, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) cuestionó el procedimiento, en particular la calificación definitiva por diferencias en las puntuaciones por etapas: "¿Se estableció un promedio de acuerdo a las ponderaciones de los diez miembros que componemos la bicameral o se aplicó la mayoría simple sobre la diferencia?", preguntó el santafesino.
Mayoraz objetó el procedimiento. Foto: HCDN.
Sarapura contestó la ponderación final surgió del promedio de las planillas individuales de los diez legisladores, con base en entrevistas, planes de trabajo y las sugerencias del Consejo Asesor, conforme al Anexo IV, art. 1° del reglamento.
Mayoraz insistió en que no quedaba claro cómo se realizó la ponderación final que constaba en planilla de los distintos legisladores integrantes de la comisión para cada postulante. A lo que Sarapura y replicó que "la dinámica de ustedes es generar confusión para ensuciar los procesos" y, acto seguido, reiteró la explicación previamente aportada.
Luego tomó la palabra el vicepresidente de la comisión, el senador Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) para mocionar someter a votación la ponderación final, explicando que "en la etapa final de la puntuación fue la evaluación de las entrevistas y plan de trabajo de los postulantes; como no hubo unanimidad se realizó un promedio a partir de la puntuación de cada uno de los diez integrantes de la comisión, que ahora requiere de una mayoría simple para su aprobación".
Mayoraz volvió a la carga reprochando que no había sido considerada por los asesores. Pero los legisladores procedieron a la votación que, finalmente, resultó aprobada por ocho de los diez miembros de la bicameral.
Discrepancias en la terna
El vicepresidente de la Bicameral propuso que, además del Defensor titular, se designe también a sus dos adjuntos, fundamentado en que pese a lo que marca la ley de designación así fue realizado en la anterior oportunidad cuando había sido elegida Marisa Graham.
Mayoraz también se opuso a esta moción, argumentando la falta de acuerdos políticos para avanzar en esa decisión y que la selección de sus adjuntos es potestad del Defensor una vez que sea designado de acuerdo a su plan de trabajo. Pero tampoco tuvo lugar su planteo y se procedió a la propuesta de las ternas.
En primer lugar, María Sotolano (PRO) propuso como Defensor a Héctor Vito, adjunta primera a Fátima Silva y adjunta segunda a María Paz Bertero. Recibió el voto de cuatro diputados, no logrando la mayoría necesaria.
Sotolano consideró que se trató de “un proceso difícil en los consensos”. Foto: HCDN.
Luego, la senadora Mercedes Valenzuela (UCR) propuso la terna: Matías Robledo como Defensor, Héctor Vito como adjunto primero y María Paz Bertero como adjunta segunda. Tampoco logró la mayoría necesaria, solo consiguiendo cuatro votos.
En tercer lugar, la senadora Vilma Bedia (LLA) propuso la terna conformada con Fátima Silva como Defensora, Amelia Moscoso Cardoso como adjunta primera y Viviana Devoto como adjunta segunda. Solo tres legisladores votaron afirmativamente.
Una cuarta propuesta llegó de parte de la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana): María Paz Bertero como Defensora, Matías Robledo adjunto primero y Gabriela Bauer adjunta segunda. Cinco miembros votaron a favor y también fue rechazada.
Sarapura puso en valor “el esfuerzo puesto en la elección del Defensor”. Foto: HCDN.
Cumplida una moción expresada por cada espacio político y ante la falta de acuerdos, Sotolano tomó la palabra para solicitar un cuarto intermedio y lo propio hizo luego Mayoraz. Sin embargo, las mociones fueron contundentemente rechazadas.
Acto seguido, Besusán realizó una quinta propuesta como "síntesis en búsqueda de lograr consensos": María Paz Bertero como Defensora, Matías Robledo como adjunto primero y Héctor Vito como adjunto segundo. La terna llegó a los siete votos requeridos con el visto bueno de Sotolano, quien recibió el reproche de Mayoraz.
Nuevo cruce en el final
Aprobada la terna de candidatos que se elevará a las Cámaras para su tratamiento, Mayoraz pidió la palabra para expresar sus cuestionamientos sobre el procedimiento, especialmente, sobre los exámenes. "Aquí faltó transparencia y hubo irregularidades", manifestó y señaló algunos ejemplos: "falta de paridad de criterio en las preguntas", que "no se le permitió a quienes fueron evaluados ver los demás exámenes", que "muchos exámenes tenían errores de puntuación" y que "algunos respondieron fuera del espacio asignado e igual obtuvieron alto puntaje".
Luego de leer la resolución y pasarla a la firma de los legisladores, Mayoraz visiblemente molesto volvió a tomar la palabra para denunciar que el procedimiento "terminó siendo un circo" y que la selección del cargo "es política". "Digan que ya tenían el nombre de Bertero. No manoseen a la gente que participó. No vengan a hablar de examen ni de transparencia cuando la resolución es claramente política. Se los dije cuando me preguntaron quién va a ser elegido, les dije: Bertero. Ahí está", se despachó.
Ante esto, Sarapura se expresó en rechazo a las palabras de Mayoraz para dar por terminada la reunión. "No hubo solicitudes de revisión de exámenes y los lineamientos se aplicaron en sesiones de revisión con cuatro legisladores y dos miembros del Consejo Asesor. Ahora nos toca trabajar por la aprobación en cada Cámara y, más allá de las diferencias de opiniones que tengamos, con respeto de lo trabajado".
