Sin unanimidad

El Congreso ya tiene candidata al cargo de Defensora de la Niñez

Por siete votos sobre diez, la Bicameral aprobó la terna: María Paz Bertero para Defensora, Matías Eduardo Robledo y Héctor Iván Vito como adjuntos. El libertario Nicolás Mayoraz denunció “irregularidades”; Sarapura defendió el reglamento y reclamó respeto al proceso. El trámite ingresa a la agenda de ambas Cámaras.