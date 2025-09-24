#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Primer nombre

Avanza la diversificación del control de TikTok en Estados Unidos

Oracle tendrá bajo su ala al algoritmo de la red social china. Sin oficialización, será una de las firmas que le permita continuar funcionando.

La compleja trama entre ByteDance y Washington llegaría a buen puerto. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
 12:12
Por: 

Estados Unidos tiene el primero, y quizás más importante, nombre de los siete anunciados para ocupar banca en el concejo que controle a TikTok en su país.

Llegando al cierre de la novela y con episodios menos apasionantes que los que dieron inicio a esta historia, el gobierno de Donald Trump ha permitido conocer, sin comentarios oficiales, que Oracle se encargará de controlar el algoritmo en su país.

Mirá tambiénTrump sugirió que hay acuerdo con China por TikTok

El proceso se da en el marco de la ley presentada por la primera gestión Trump y promulgada en la era Biden que obliga a ByteDance, empresa china propietaria de la red social en cuestión, a vender la representación en Estados Unidos a una firma ajena a su país.

A pesar de las presiones, ByteDance no saldría de esta especie de grupo de administradores ya que sostendrá un 20% de TikTok. Se desconocen de momento los otros cinco nombres. Se especula con la presencia de Andreessen Horowitz y Silver Lake Management.

FILE PHOTO: A 3D-printed miniature model of U.S. President-elect Donald Trump and TikTok logo are seen in this illustration taken January 19, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoTrump inició el proceso durante su primera gestión. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

Por el lado de Oracle Corporation, llega como una de las empresas con mayor prestigio en el mundo dentro de las categorías de bases de datos y tecnologías de la información, obteniendo la licencia para replicar el algoritmo de TikTok y será responsable de “reentrenarlo” por completo. Además, tendrá a su cargo la seguridad integral de la plataforma, permisos, actualizaciones y datos.

Este último aspecto es de relevancia ya que sólo se trataría de una licencia o franquicia dentro del área de influencia estadounidense, manipulando exclusivamente el contenido e información de usuarios de dicho país.

El hombre más rico del mundo

El acuerdo no involucra sólo de forma directa a dos de las figuras más poderosas del planeta: Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China, quienes aparentemente llegaron a un acuerdo la semana pasada, sino también al hombre más rico del mundo.

Mirá tambiénQuién es el hombre que superó “por un rato” a Elon Musk como la persona más rica del mundo

No es Elon Musk. Su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) lo había alejados del presidente estadounidense, con el cuál se lo volvió a ver recién durante el grotesco funeral de Charlie Kirk junto a Dana White, presidente de UFC y promotor de la pelea Canelo vs Crawford. Este alejamiento se vio acompañado durante septiembre de la caída del top 1, ahora ocupado por Lawrence J “Larry” Ellison, fundador y presidente de Oracle.

Larry Ellison, de 81 años, alcanzó los US$393.000 millones el 10 de septiembre pasado, superando así los US$385.000 millones de Musk.

Larry Ellison y su estrecha relación con Trump. Crédito: Andrew Harnik/Getty ImagesLarry Ellison y su estrecha relación con Trump. Crédito: Andrew Harnik/Getty Images

A pesar de estar al frente de la empresa desde su fundación en 1977 y alcanzar reconocimiento público en las décadas siguientes, su más fuerte arribo a la Casa Blanca se dio con el regreso del trumpismo y su proyecto Stargate, encargado de desarrollar la infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos junto a Sam Altman de OpenAI y Masayoshi Son de SoftBank.

No es la primera vez que Trump avala su ingreso a la discusión por TikTok. En 2020, cuando comenzó la discusión, momento en el que según Bloomberg fue el ganador de una puja interna por la app y recibió un buen comentario por parte de ByteDance: “Socio tecnológico de confianza”.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Videos
Estados Unidos
China
Es viral
Tecno

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro