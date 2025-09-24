Avanza la diversificación del control de TikTok en Estados Unidos

Estados Unidos tiene el primero, y quizás más importante, nombre de los siete anunciados para ocupar banca en el concejo que controle a TikTok en su país.
Oracle tendrá bajo su ala al algoritmo de la red social china. Sin oficialización, será una de las firmas que le permita continuar funcionando.
Estados Unidos tiene el primero, y quizás más importante, nombre de los siete anunciados para ocupar banca en el concejo que controle a TikTok en su país.
Llegando al cierre de la novela y con episodios menos apasionantes que los que dieron inicio a esta historia, el gobierno de Donald Trump ha permitido conocer, sin comentarios oficiales, que Oracle se encargará de controlar el algoritmo en su país.
El proceso se da en el marco de la ley presentada por la primera gestión Trump y promulgada en la era Biden que obliga a ByteDance, empresa china propietaria de la red social en cuestión, a vender la representación en Estados Unidos a una firma ajena a su país.
A pesar de las presiones, ByteDance no saldría de esta especie de grupo de administradores ya que sostendrá un 20% de TikTok. Se desconocen de momento los otros cinco nombres. Se especula con la presencia de Andreessen Horowitz y Silver Lake Management.
Por el lado de Oracle Corporation, llega como una de las empresas con mayor prestigio en el mundo dentro de las categorías de bases de datos y tecnologías de la información, obteniendo la licencia para replicar el algoritmo de TikTok y será responsable de “reentrenarlo” por completo. Además, tendrá a su cargo la seguridad integral de la plataforma, permisos, actualizaciones y datos.
Este último aspecto es de relevancia ya que sólo se trataría de una licencia o franquicia dentro del área de influencia estadounidense, manipulando exclusivamente el contenido e información de usuarios de dicho país.
El acuerdo no involucra sólo de forma directa a dos de las figuras más poderosas del planeta: Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China, quienes aparentemente llegaron a un acuerdo la semana pasada, sino también al hombre más rico del mundo.
No es Elon Musk. Su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) lo había alejados del presidente estadounidense, con el cuál se lo volvió a ver recién durante el grotesco funeral de Charlie Kirk junto a Dana White, presidente de UFC y promotor de la pelea Canelo vs Crawford. Este alejamiento se vio acompañado durante septiembre de la caída del top 1, ahora ocupado por Lawrence J “Larry” Ellison, fundador y presidente de Oracle.
Larry Ellison, de 81 años, alcanzó los US$393.000 millones el 10 de septiembre pasado, superando así los US$385.000 millones de Musk.
A pesar de estar al frente de la empresa desde su fundación en 1977 y alcanzar reconocimiento público en las décadas siguientes, su más fuerte arribo a la Casa Blanca se dio con el regreso del trumpismo y su proyecto Stargate, encargado de desarrollar la infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos junto a Sam Altman de OpenAI y Masayoshi Son de SoftBank.
No es la primera vez que Trump avala su ingreso a la discusión por TikTok. En 2020, cuando comenzó la discusión, momento en el que según Bloomberg fue el ganador de una puja interna por la app y recibió un buen comentario por parte de ByteDance: “Socio tecnológico de confianza”.
