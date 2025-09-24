Bessent adelantó un swap de 20.000 millones de dólares y compra de bonos argentinos

Poco menos de 24 horas después de la breve reunión entre Javier Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, emitió un nuevo comunicado.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos emitió un extenso comunicado vía X. Habló de compra de deuda gubernamental y eventuales inversiones extranjeras.
Poco menos de 24 horas después de la breve reunión entre Javier Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, emitió un nuevo comunicado.
Se trata de un extenso texto en el cual el funcionario de la Casa Blanca adelanta el avance en negociaciones por un swap de 20.000 millones de dólares. Además, se refirió a la posibilidad de comprar bonos argentinos, deuda gubernamental y eventuales inversiones extranjeras.
“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, expresó Bessent en su cuenta de X.
Serían los primeros planteos concretos de un plan de trabajo entre Argentina y Estados Unidos, con las estimaciones iniciales de cifras oficiales de dólares.
Tras el encuentro en Nueva York, el funcionario de Washington afirmó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.
“Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, agregó en redes sociales el equiparable a Luis Caputo en Estados Unidos.
Esta “buena voluntad” viene acompañada de una exigencia que no se presenta en el tuit de Bessent: la cancelación del swap con China.
La principal preocupación de la Oficina Oval, con perspectiva aún más lejana que la gestión del actual presidente de 79 años, es la influencia creciente de Beijing en el cono sur, con activación principal en el megapuerto de Perú que pretende una conexión bioceánica junto a Brasil.
Estados Unidos buscaría que Milei rompa el acuerdo de 18.000 millones de dólares con el gobierno de Xi Jinping de los que US$5.000 millones están activos, que iría de la mano con el rechazo a la minera china Ganfeng Lithium, apuntando a uno de los principales objetivos de las disputas chino-estadounidenses: las tierras raras.
A pesar de que el encuentro entre Milei y Trump no calificó como “bilateral” dentro de la agenda oficial de la Casa Blanca al durar pocos minutos y ser “pull-aside”, caso similar al de Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y tener un contraste con Antonio Guterres (ONU) y Volodymyr Zelesnky (Ucrania), si presentes como “bilateral”, hay gestos hacia el libertario.
Los apoyos esporádicos en redes sociales o las invitaciones a eventuales del establishment estadounidense alcanzaron su pico máximo este martes con el encuentro oficial. Si bien, la imagen final lo deja a Milei con un tuit impreso y una broma al estilo trumpista de “ahora pueden irse”, fue sólo la antesala de lo que Casa Rosada fue a buscar.
El comunicado de Bessent insiste y la tarea de la gestión libertaria: “Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”.
“Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, agrega el mensaje del Tesoro, ampliando el espectro de sus intenciones por fuera de La Libertad Avanza y una proyección más extensa en la relación.
Este último punto generó ciertas dudas luego de que el mensaje impreso del propio Trump hiciera alusión a una eventual reelección de Milei, sembrando la incertidumbre de si existió un real desconocimiento de las legislativas de octubre.
