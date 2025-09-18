#HOY:

Colombia asegura que no se alineará con la política antidrogas que pretende Estados Unidos

El presidente colombiano respondió nuevamente a su par estadounidense Trump y aseguró que "han dejado transformarse en algo peor, de cocaína a fentanilo".

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Crédito: REUTERS/Jon Nazca
 14:14

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió este miércoles en una alocución televisada que, a pesar de la reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, su país no adoptará la política antidrogas que pretende imponer el Gobierno del presidente Donald Trump.

El mandatario colombiano subrayó que Estados Unidos ocupa el primer lugar de países consumidores de cocaína en el mundo, pero ha sido Colombia el país que más ha luchado y sacrificado vidas humanas en la guerra contra el narcotráfico.

"Ustedes no han hecho nada por reducir el consumo, sino que lo han dejado transformarse en algo peor, de cocaína a fentanilo", sostuvo.

Según el presidente colombiano, la juventud de Estados Unidos está muriendo cada vez más por culpa de las drogas porque la política antidrogas estadounidense pone en el foco a la sustancia y no a las personas.

"¿Qué está demostrando esto, señor Trump? Que toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó, fracasó, le repito de nuevo, fracasó. Su guerra fue derrotada", expresó.

Petro aseguró que la decisión de descertificar a Colombia este año en la lucha antidrogas es ideológica y denunció que no existen cifras que sustenten los argumentos del Gobierno estadounidense.

Colombian President Gustavo Petro speaks during the presidential signing of the Angel Law and the Lorenzo Law against animal abuse, at the presidential palace in Bogota, Colombia April 23, 2025. REUTERS/Luisa GonzalezGustavo Petro, presidente de Colombia. Crédito: REUTERS/Luisa Gonzalez

Asimismo, recordó que alrededor de un millón de latinoamericanos han muerto en vano en la guerra contra las drogas e invitó al presidente Trump a replantear las estrategias para afectar a las mafias y no a los campesinos de Colombia.

"Venga y hablemos, no es invadiendo países, no es con cruceros, no es con misiles, señor, está matando jóvenes inocentes. Es con inteligencia coordinada y poniendo al campesinado y a la juventud latinoamericana del lado de la reducción de la producción de narcóticos", dijo.

U.S. President Donald Trump and UK Prime Minister Keir Starmer (not pictured) announce an agreement between the two countries as they hold a press conference at Chequers at the conclusion of a state visit on September 18, 2025 in Aylesbury, England. Leon Neal/Pool via REUTERSDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: Leon Neal/REUTERS

Por último, Petro anunció que seguirá adelante con su estrategia de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, ya que es la menos perjudicial para los colombianos.

"Le voy a demostrar a Colombia y a usted, señor Trump, que es mucho más eficaz para erradicar la hoja de coca la erradicación voluntaria que la erradicación forzada a la cual ustedes nos quieren obligar y que solo deja sangre y veneno en Colombia", manifestó.

