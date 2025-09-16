Por presuntas acciones de narcotráfico

Washington confirmó la destrucción de tres barcos venezolanos en total

"De hecho eliminamos tres embarcaciones, aunque hayan visto dos", declaró Donald Trump a periodistas presentes en la Casa Blanca antes de partir al Reino Unido. Y aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a Nicolás Maduro: "Dejen de enviar drogas a Estados Unidos".