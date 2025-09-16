Washington confirmó la destrucción de tres barcos venezolanos en total
"De hecho eliminamos tres embarcaciones, aunque hayan visto dos", declaró Donald Trump a periodistas presentes en la Casa Blanca antes de partir al Reino Unido. Y aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a Nicolás Maduro: "Dejen de enviar drogas a Estados Unidos".
Imágenes compartidas por Donald Trump en su red Truth Social, de las lanchas atacadas por Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país eliminó tres embarcaciones en total frente a las costas deVenezuela, un día después de confirmar un segundo ataque contra lanchas que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.
"De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, aunque hayan visto dos", manifestó Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Reino Unido para una visita de Estado. "No una ni dos, sino tres lanchas", insistió luego.
Una lancha costera venezolana desplegada en el marco de la movilización militar ordenada por Caracas.
"Bueno, yo diría esto: de inmediato, dejen de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", declaró posteriormente Trump, como respuesta puntual a un periodista cuando este preguntó qué mensaje le quería enviar al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Al margen de ello, el gobierno estadounidense no proporcionó mayores detalles sobre el lugar o la fecha exacta del tercer ataque.
Como se recordará, un primer ataque estadounidense contra una lancha presuntamente de narcotraficantes dejó 11 muertos el 2 de septiembre pasado en el Caribe, donde la Casa Blanca desplegó fuerzas militares.
Este lunes, Trump reportó otro ataque en la zona que es "responsabilidad del Southcom", el comando militar de su país para América del Sur y el Caribe.
En este bombardeo murieron tres "narcoterroristas" venezolanos, afirmó en un mensaje acompañado de un video que muestra una lancha inmóvil con personas a bordo que explota en alta mar.
Dentro de contenedores, en grandes buques
Washington acusa abiertamente a Maduro y al régimen venezolano de estar al frente de la red de tráfico de drogas conocida como Cartel de los Soles y aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.
Las operaciones militares, en las que aparentemente se usaron misiles contra pequeñas lanchas, tienen como objetivo declarado por parte de Washington frenar el flujo de drogas que inunda su país. Analistas han dicho que también sirven para enviar señales a terceros países, además de poner presión al régimen venezolano.
"Esto demuestra que el primer ataque no fue un caso aislado, sino que se está buscando estandarizar esta práctica como nuevo método de combate al narcotráfico", comentó Tiziano Breda, analista sénior para América Latina y el Caribe en la organización sin fines de lucro Armed Conflict Location and Event Data (Acled).
El experto, sin embargo, destaca que si bien esto podría desincentivar la salida de pequeñas embarcaciones, la mayor parte de la droga se traslada dentro de contenedores en grandes buques.
Maduro dijo que las comunicaciones con el Gobierno de EEUU se encuentran "deshechas" po la constante agresión.
A su juicio, la presencia militar estadounidense en la región puede repercutir de manera secundaria en la economía venezolana, porque hará más difícil el traslado de petróleo en barcos de "flotas fantasma" que buscan eludir las sanciones que pesan sobre el país.
También "tiende a aumentar el nerviosismo que se vive en Miraflores, en cuanto a la posibilidad de que estos ataques sean solamente el preludio para una intervención más amplia, cuyos efectos son difíciles de predecir".
"Son ejecuciones extrajudiciales"
"Resulta necesario hacer una distinción que se pierde a menudo en el debate público", advierte Simón Gómez Guaimara, experto venezolano en derecho internacional. Se refiere a la diferencia que hay entre la legalidad de la operación desplegada por Estados Unidos y la legalidad de los medios utilizados.
"Digamos que, en su conjunto, un operativo de este tipo no viola, o no ha violado hasta ahora, la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados", parte señalando el especialista.
Sin embargo, hay un pero. "Hemos visto el uso de misiles contra embarcaciones sospechosas, que -sin lugar a dudas- son una flagrante violación de los derechos humanos. Esto específicamente viola el derecho a la vida. Son ejecuciones extrajudiciales que el derecho internacional prohíbe", apunta Gómez.
"La fuerza letal solo puede usarse como un último recurso frente a una amenaza que resulte inminente para la vida de las personas. Una embarcación que transporta droga, por muy ilegal que sea esa carga, no representa una amenaza inminente contra la vida", sostiene.
Las dos operaciones reconocidas oficialmente por Estados Unidos han dejado 14 muertos. Investigaciones de medios venezolanos indicaron que el primer ataque, que dejó 11 fallecidos, afectó a personas pobres del norte de Venezuela.
Esto último confirmaría que la de Washington "es una estrategia que se enfoca más bien en los eslabones débiles, que son completamente reemplazables dentro de la cadena" de los grupos narcotraficantes, apunta el abogado.
"Creo que el despliegue tendría más sentido si atacase lo neurálgico de esa cadena", agrega. Y remarca que se trata de una estrategia muy espectacular "que no resuelve el problema de raíz", pues no toca, por ejemplo, la demanda de los países consumidores y las condiciones económicas que impulsan la oferta.
