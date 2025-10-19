La reforma laboral que ya sucedió y quebró el sistema previsional argentino
Sucedió “de facto”. Desde 2011 sólo crecen en el sector privado los monotributistas: hacen falta 27 de ellos para aportar lo que uno solo fen dependencia. Crecen los juicios laborales y la educación no aporta talentos.
Bulat, durante su exposición en el Coloquio de IDEA, trazó un crudo diagnóstico del mercado laboral.
“La reforma laboral se empezó a hacer de facto hacia el empleo independiente”. Alta informalidad, trabajadores independientes que casi no aportan al sistema previsional quebrado, costos judiciales exorbitantes y empresas que no obtienen empleados a la altura de sus demandas por el fracaso del sistema educativo.
Son los factores salientes que Santiago Bulat expuso en un completo informe en el reciente Coloquio de Idea, en Mar del Plata. “Pensar que en la Argentina podemos aumentar los salarios y el empleo sin aumentar la productividad es imposible”, advirtió el exonomista de Invecq.
“Desde 1990 hasta el cierre de 2024, la economía alcanzó su pico de productividad en 2007-2008, se empezó a estancar y produce la misma cantidad de bienes y servicios que hace más de 15 años, con muy bajos niveles de inversión y cada vez más gente ingresando al mercado laboral.
La productividad de la economía impide el crecimiento del empleo
“Gente -dijo Bulat- que no necesariamente consigue trabajo y no necesariamente en condiciones de formalidad. Solamente en el mercado registrado, la película desde 20012 hasta la fecha muestra que los asalariados privados crecieron solamente un 3% hasta julio de 2025”.
El economista en jefe de Idea explicó en el informe elaborado para el Coloquio, que “ha habido formas de reemplazo como el empleo público que creció 34% y el empleo independiente, en particular en monotributo, creció 42% desde ese mismo punto de partida.
El quebranto previsional
“Hay algo que nos tiene que quedar claro: si no debatimos una reforma laboral, la reforma laboral se hace sola. Y está ocurriendo a una velocidad cada vez más acelerada”, advirtió el especialista. Explicó que “esto tiene un montón de problemas que implican el desfinanciamiento de la seguridad social.
“Un salario de $2 millones paga de aportes y contribuciones -de manera anual- $6.480.000. Por el otro lado una facturación mensual de una contratación a esa misma persona a la que le quiero pagar lo mismo, solamente va a estar aportando al sistema de seguridad $218.232 en todo el año”.
Bulat señaló que “para sostener al sistema previsional, y que después podamos tener jubilaciones más altas, necesitamos por cada trabajo formal que no se crea, aproximadamente 27 monotributistas que aporten lo mismo. La relación es imposible de sostener y el sistema claramente va al quiebre -o ya estamos en esa instancia- si esto no se da vuelta”.
Creación de puestos de trabajo
Un problema desde 2011
“La película de la informalidad empieza en 49,4% tras la crisis de la economía 2001-2002, desciende permanentemente hasta 2011/12 (al 34,4%) y se estanca -coincidente con la economía que deja de crecer- y viene lentamente en ascenso.
“Un 36,8% de las personas que reciben un salario a fin de mes, no paga contribuciones a la seguridad social ni recibe aportes de su empleador. Y si se toman los empleos independientes, esto llega a un 42% al cierre del 2024”.
“El sistema previsional está quebrado”, advirtió el economista en jefe de Invecq.
El economisya de Invecq recordó que “hubo una leve novedad con la ley Bases”, pero que en los 90 días en los cuales se podía blanquear personal, “fueron 1950 empleadores los que decidieron blanquear a 16.700 trabajadores. Es solamente el 0,3% del total de la economía informal, que suma a más de 8 millones de trabajadores”.
Informalidad alta e improductiva
“Las empresas que son informales no tienden a capacitar a sus empleados, no tienden a hacer inversiones de riesgo y no pueden acceder a mayores créditos. La informalidad está directamente relacionada a una baja de la productividad”, dijo Bulat.
Las empresas denuncian que no encuentran talentos con la formación que requieren.
Explicó que “el empleo privado formal respecto de Población Económicamente Activa es de menos del 29,2% en la Argentina, en Chile 44,8% y en Uruguay 44,2%, en tanto que en los países de la OCDE la cifra alcanza el 54%. En empleo público la OCDE promedia al 17% de la PEA, la Argentina 14,3%; Uruguay 13,6% y Chile 12,4%.
“En informalidad, la Argentina alcanza 36,8%; por debajo de Perú (66,8%) y de xico 52,5%) pero por arriba de Chile (28,1%) y de Uruguay (21,2%). En este caso la OCDE promedia 17,3%”.
Costo no salarial
Sostuvo que “claramente la macroeconomía y la falta de crecimiento es el principal factor”. Pero el costo laboral no salarial según el Banco Mundial (aguinaldo, contribuciones, despidos) es del 79% en la Argentina, 63% en Brasil, 61% en Uruguay o 68% en Chile. “Claramente hay un desfasaje en la Argentina”.
Costos laborales
“Para pagar un salario neto de US$1.000 dólares en la Argentina se necesitan 1.539 dólares en la Argentina, 1.516 en Brasil, 1.460 en Chile o 1.385 en Uruguay. En Paraguay es 1.267 dólares lo que se le exige al empleador de una contratación formal”.
Añadió además que “los juicios por accidentes iniciados se encuentran en un pico de 122.675, parecido al pico de 2017, lo que no está relacionado a mayores incidentes, que vienen bajando”.
Al reseñar la discrecionalidad en el ajuste de intereses que se pagan por juicios laborales dependiendo de “en qué cámara caiga, señaló diverso criterios: IPC, CER, CER + 3%, CER + 6 % o acta 2764/22. Las diferencias llegan al 80%
El problema del talento
“El tema más relevante es cuánto le cuesta a las empresas encontrar el talento”, dijo Bulat ante los empresarios que respondieron durante 6 meses a la encuesta de Idea.
“Un 50% de las empresas responden que tienen dificultad, y todas respondieron que existen brechas de capacidad en lo que esperan respecto de lo que obtienen”.
Bulat se preguntó: “¿Tiene sentido en un país pionero en educación?”. Pero fue lapidario en la respuesta: “eso fue historia, se terminó. Hay un bajo nivel de graduación de educación superior. Argentina tiene menos recibidos que sus pares de latinoamérica.
La educación y el problema de empleabilidad
“Y en el tema en la secundaria vemos que el desempeño en matemáticas, en las pruebas Aprender, nos muestran que desde 2013 hasta el 2024, quienes no pudieron alcanzar el nivel básico subieron del 40% al 55% aproximadamente. Y quienes alcanzaban un resultado avanzado pasó de 7% a desaparecer.
“Difícilmente podamos ver una economía que pueda mejorar sus niveles de productividad y empresas satisfechas con el talento si estos indicadores no mejoran”.
Dijo que “en 2026 se van a discutir reformas. Argentina tiene que jugar ese partido y tenemos que ser jugadores. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la batalla”, concluyó.
