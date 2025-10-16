En Coloquio plantean a las pymes como parte de una economía global

Poco a poco las reformas tributaria y laboral se van perfilando como parte explícita del debate del Coloquio de Idea en Mar del Plata. La 61 edición llegó en medio de la antesala electoral, pero no desconoce lo que el mundo político también está observando con atención: cómo serán las reglas del juego después de los comicios.
Eliminación de impuestos distorsivos y debate -con nuevas reglas- de convenios colectivos que están “encerrados” desde hace más de 40 años en el país. Son dos puntos salientes que Santiago Mignone, Presidente de IDEA y PwC LAN Senior Partner, expuso en un mano a mano con El Litoral.
-Ser competitivo para una economía de mercado es una cosa y para capitalismo de amigos o proveedor del Estado es otra. ¿De qué competitividad se habla en Idea?
-Nosotros estamos hablando de la competitividad global. Entendemos la competitividad como producir a menores costos la mejor calidad, porque eso beneficia a cada uno de los ciudadanos en el mercado doméstico, porque van a pagar los bienes a precios como se consiguen en el exterior y no como hoy, absurdamente, ocurre que pagás dos o tres veces al mismo producto que en el exterior.
-Hablás de ser competitivos “en” el mundo.
-Porque en la medida que nosotros produzcamos a menor costo y buena calidad, vamos a poder vender nuestros productos en el extranjero, que es la exportación de bienes. Pero además, nosotros creemos en la de Argentina en la cadena global. Hoy las empresas que son multinacionales, producen globalmente, con lo cual hacen una parte de producción en un país, otra en otro país, otra en otro país y lo ensamblan en algún otro. Bueno, en ese juego nosotros queremos estar.
-Entonces, los que alientan el cuco de “no abramos la economía porque vienen los grandes y nos comen las pymes”, deberían pensar al revés, en las pymes incorporándose.
-Totalmente. Tenemos ejemplos en el Coloquio de pymes en esa dimensión. Cuando se integran a esa cadena, se hacen mejores, porque empiezan a competir y empiezan a tomar la calidad de producto o de diseño que requieren los productos de los países líderes, con lo cual se hacen mucho mejores, como un equipo de fútbol. Cuanto más entrenás y más competís, mejor equipo tenés.
-Cuando se habla de equilibrar la cancha, entonces, no es para levantar barreras o proteger, sino para que tengamos condiciones equitativas adentro y afuera.
-Totalmente, equilibrar la cancha es que el césped esté parejo y que nos ayuden a ser competitivos afuera.
-¿Cómo imaginan los empresarios el debate por un nuevo escenario impositivo?
-Nosotros lo que queremos es un sistema impositivo más simple, el de hoy es muy complejo. Nosotros lo que queremos es pelear contra la informalidad, porque eso lo que va a permitir que los que pagan impuestos, paguen menos, pero que todos paguemos, ampliar la base.
Y eliminar los impuestos que son distorsivos, los que suman al costo de producción, Igresos Brutos, tasas municipales, derechos de exportación y débitos y créditos. Porque no es lo mismo pagar 1 peso de un impuesto distorsivo que 1 peso de un buen impuesto como el impuesto a las ganancias o el IVA.
-Lo que hay que hacer es bajar los impuestos distorsivos, que le ponen a la cadena un costo y eso hace que el producto termine valiendo el doble de lo que debiera valer. Hay que reemplazarlos por otro impuesto o directamente eliminarlos.
-Cuando hablo de esto en Santa Fe, el ministro de Economía me dice: "Yo no puedo eliminar el impuesto que es el 80% de los recursos de origen provincial frente a un gobierno central que ha recortado fuertemente las partidas nacionales.
-Esa es una discusión que tiene que darse entre las provincias y la nación; nosotros esperamos que se empiece a dar pos elecciones y estamos listos para participar. Además no es algo opcional. Está en la Constitución, hace 30 años que vienen incumpliendo la orden constitucional de acordar una ley de coparticipación. Nadie ve el elefante en el bazar, todos han decidido que el elefante no existe, pero está ahí. Yo a tu ministro de Economía le diría: “flaco, tenés que ir a discutir la coparticipación federal”.
-En el Coloquio se escucha que, empresa que no innova no crece, y entonces decrece. ¿Esta dinámica en las empresas hoy en la Argentina es así?
-Sí, nosotros creemos totalmente que cuando vos no crecés, decrecés porque los demás lo hacen. ¿Sabés cuánto bajó la la productividad por empleado en Argentina en los últimos 15 años? Bajó el 18%. ¿Qué pasó en el resto del mundo? subió 14%. Con lo cual tenemos una diferencia de más de 30 puntos en la productividad laboral y eso es retroceso de la economía.
-Manuel Muñiz, el rector de IE University, ayer hablaba de una baja de la renta del trabajo en el ecosistema económico a nivel global.
-Es una realidad que se está observando y que la globalización no ha logrado resolver, por eso es que hoy hay algún retiro de la globalización hacia una subregionalización. Yo creo que eso es algo que hay que atender en una discusión madura. Pero esa discusión en Argentina es casi irrelevante, porque el trabajo formal hoy es solo un tercio de la población económicamente activa. Tenemos más trabajo informal que trabajo formal. Primero tenemos que formalizar a esos empleados, a esos trabajadores, porque va a ser la forma de que ellos también participen de la renta y también participen de los beneficios sociales.
-De por medio está el debate de la reforma laboral.
-Hay que acordar -esta es otra problemática- a través a través de convenios laborales que sean discutibles y no que estén encerrados en una caja como si no se pudieran abrir.
-El año pasado, Federico Sturzenegger retó a los empresarios del Coloquio porque no habían empezado esas discusiones por convenio colectivo.
-Pero no podemos empezarla nosotros. El convenio colectivo tiene que ser citado. Entonces lo que nosotros queremos es que los convenios empiecen a discutirse, se modernice la legislación para que esos convenios tengan que discutirse y no exista la extensión indefinida de convenios que tienen 40 años de antigüedad.
