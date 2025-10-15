La guerra del Peloponeso y la irrupción de “los bárbaros” en las democracias

“Vivimos en sociedades crecientemente pesimistas sobre el porvenir. El pesimismo está fuertemente correlacionado con apoyo a fuerzas extremas en el espectro político. Esto está llevando a un sentimiento antisistema, antiélites políticas, económicas, intelectuales y antisistema”.
El doctor Manuel Muñiz, Rector Internacional de IE University y Presidente de la Junta Directiva de IE New York College, planteó en el Coloquio de Idea la escena del “desmantelamiento del orden desde la segunda guerra mundial y la guerra fría” como “producto de dos grandes fuerzas”
Muñiz expuso por un lado “el asedio del orden internacional, el ascenso de nuevos poderes, sobre todo China” que a su vez “plantean una reforma de dimensión doméstica” en las democracias occidentales.
Expuso que eso conlleva “la implosión del orden” y el “ascenso del nacional populismo en países occidentales” que avanzan hacia posiciones “iliberales y de fractura del orden”.
El catedrático español expuso que “no sucedió” el “fin de la historia” que Francis Fukuyama planteaba tras la caída del muro de Berlín y que en principio pareció suceder con “la expansión de la democracia en Europa central y otras geografías”.
Dijo que en cambio hay “tres cambios relevantes” a partir del “retorno de China a la centralidad internacional”. Sostuvo que usó intencionalmente la palabra “retorno” por cuanto el gigante oriental fue “la más grande economía durante 18 de los últimos 20 siglos”.
Explicó que a eso se sumó el “aumento del revisionismo ruso” por la “incomodidad de lo que hereda tras la guerra fría”. Y como tercer factor mencionó los “retos de democratización del mundo árabe islámico”.
Sin precedentes
Sin embargo, de esos tres procesos, destacó que el crecimiento de China “no tiene precedentes en la historia de la humanidad”, y se ha convertido en el “centro de gravedad geoeconómica del mundo” según demuestran las ediciones de densidad de actividad en la menor distancia del globo.
“Estaba en el Atlántico norte en el siglo pasado y se ha ido desplazando por Japón primero, de China y ahora de la India”, afirmó el rector de la IE University.
“Estados Unidos no se ha enfrentado a un competidor geopolítico cuya economía fuese mayor que el cuarenta por ciento de la economía norteamericana en más de cien años. La Unión Soviética nunca tuvo una economía mayor, la Alemania nazi nunca tuvo una economía mayor. Entonces, es extraordinario en más de un siglo como reto estructural para Estados Unidos.
El analista sugirió incluso riesgo de conflagración en esa dinámica, aludiendo a “La Trampa de Tucídides”, un término del politólogo Graham Allison que describe la tendencia a la guerra cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a una potencia dominante.
Se basa en el análisis de Tucídides de la Guerra del Peloponeso, donde el crecimiento de Atenas (potencia emergente) generó miedo en Esparta (potencia dominante), lo que condujo inevitablemente a la guerra. En la actualidad, se utiliza a menudo para analizar la tensión entre Estados Unidos y China.
Desaparición del “centro político”
“En paralelo a esta creciente dificultad -expuso Muñiz- en el ámbito internacional, se produce algo que nadie anticipaba en los noventa, que es la fragilización y la desaparición del centro político en las democracias avanzadas. Y eso lleva aparejada una creciente polarización, el ascenso de los extremos en nuestras sociedades y una configuración de políticas volátiles”.
A eso añadió “una tendencia que se repite: los tenedores de rentas del trabajo medias han visto una clara congelación o declive en términos reales. Esto, en mi opinión, es un producto fundamentalmente de la transformación tecnológica y su impacto en el mercado del empleo; se está produciendo un incremento de concentración en rentas de capital muy marcado”.
Tras explicar que en esa dinámica se incrementa el pesimismo, Muñiz señaló que “esto está llevando a un segundo fenómeno, yo lo he llamado aquí los bárbaros a las puertas del sistema político. Bárbaros en el sentido tradicional…fuerzas políticas que quieren entrar para romper el sistema desde su interior. Y la era antiliberal, porque estas fuerzas, cuando llegan a los gobiernos, implementan políticas anti comercio, anti integración regional, anti movilidad de talento. Altamente iliberales en el sentido tradicional”.
