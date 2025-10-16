El titular de ARCA explicó la estrategia tributaria del Presupuesto 2026 ante reproches de la oposición
Juan Pazo presentó primero la “inocencia fiscal” y generó reclamos de la oposición. Luego, describió los lineamientos previstos para el área recaudatoria en el proyecto del Ejecutivo para el próximo año: equilibrio fiscal, digitalización del sistema y persecución a grandes evasores.
Presionado por la oposición, el titular de ARCA defendió en Diputados el enfoque tributario del Presupuesto 2026. Crédito: HCDN.
Juan Pazo asistió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados con el objetivo de explicar cómo el área fiscal que dirige se inscribe en el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el encuentro comenzó de forma inesperada luego de que el titular de ARCA abriera su exposición presentando el proyecto de “Inocencia Fiscal”.
Esa apertura provocó un inmediato reclamo de la oposición. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez (Santa Fe), tomó la palabra para marcar que “el emplazamiento de esta comisión fue para tratar el Presupuesto, no un proyecto aparte”. A su lado, el ex titular del organismo, Carlos Castañeto, pidió que se “aclare de qué estamos hablando, si del presupuesto de ARCA o de otro expediente”.
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, organismo que reemplazó a la AFIP se retiró dejando una frase que pareció sintetizar la posición del Gobierno: “Tenemos una oportunidad histórica para cambiar la cultura tributaria. No queremos un Estado que persiga, queremos uno que confíe. Y un país que crezca sin volver a emitir para tapar agujeros”.
Pazo defendió el paradigma libertario de equilibrio fiscal ante críticas de la oposición. Crédito: HCDN.
Con el ambiente cargado, el presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, intentó calmar las aguas: “Aprovechemos la presencia del funcionario para hacer preguntas sobre ingresos y proyecciones”. La tensión, sin embargo, ya había marcado el tono de la tarde.
La reunión se estiró durante dos horas en un clima tenso que varió entre chicanas, reproches y pedidos de disculpas. Hacia el final, la oposición volvió a reclamar ante el nuevo titular de la Comisión la presencia de los funcionarios que pueden explicar de forma general el proyecto, para continuar luego con las parcelas previstas en el Presupuesto 2026.
Equilibrio fiscal, baja de impuestos y modernización
Los legisladores de la oposición esperaban que Pazo aportara detalles del anclaje fiscal del Presupuesto 2026. Y, tras los cruces iniciales por el proyecto de Inocencia Fiscal, lo hizo. “Nuestro principal objetivo es sostener el equilibrio fiscal. No hay otro camino”, enfatizó.
El titular de ARCA recordó que “Argentina tuvo 25 años de déficit permanente” y vinculó la inflación a esa falta de disciplina. “La pérdida de valor de la moneda y la emisión descontrolada fueron el peor impuesto para los pobres”, sostuvo. En ese sentido, destacó que la reducción de la pobreza “ya se está verificando” y atribuyó la mejora a “las políticas fiscales que está tomando el Gobierno, con un ajuste de más del 15%”.
Pazo planteó el cambio de paradigma que prevé la administración libertaria en el plano fiscal. “Lo que queremos cambiar es el enfoque. Dejar de tener una matriz persecutoria y entender que la recaudación crece si crece la confianza”, dijo ante los diputados.
Pazo destacó la necesidad de recuperar la confianza de los contribuyentes. Crédito: HCDN.
Enumeró las cifras que, según su diagnóstico, justifican el rediseño del sistema: una evasión del IVA superior al 37% en 2024 —niveles similares a los de la poscrisis de 2001— y un 40% de informalidad laboral. “De cada diez trabajadores, cuatro están en la economía informal”, precisó.
Por otra parte, el funcionario describió la transformación que intenta imprimirle al organismo: una administración “basada en datos, con gestión de riesgo y un mandato claro: estar al servicio del ciudadano y no perseguirlo”. Y señaló que “las administraciones tributarias modernas son organismos de información, con inteligencia artificial y cruces automáticos. No se puede tratar igual a un gran contribuyente que a un pequeño comerciante”.
En línea con la gestión de la Agencia, defendió la reestructuración del organismo: “estaba sobredimensionado, con tareas duplicadas e ineficiencia estructural”, sostuvo y recordó que “en 2023 se nombraron más de tres mil personas y se crearon 450 cargos jerárquicos para justificar nombramientos”.
“Inocencia Fiscal” como pieza clave
Aunque la presentación de ese proyecto generó el primer conflicto del día, Pazo insistió en que la “inocencia fiscal” no es una digresión, sino una pieza central del programa 2026. “Este proyecto consolida el nuevo paradigma entre el Estado y los contribuyentes: reconoce al ciudadano como alguien que actúa de buena fe, reduce cargas innecesarias y concentra la fiscalización donde realmente hay riesgo”, explicó.
La idea, añadió, es que ARCA pueda confeccionar una “proforma” de declaración jurada que el contribuyente valide o corrija. “Buscamos un régimen más justo y previsible, que incentive la formalización y devuelva al ciudadano su condición de contribuyente responsable y no de sospechoso permanente.”
El titular de ARCA enfatizó la reducción de cargas impositivas. Crédito: HCDN.
Con la misma línea discursiva, planteó un argumento político: “Tenemos que dejar de tratar al que trabaja como si fuera un delincuente. Este gobierno no vino a castigar a los que producen”.
Asimismo, entre las medidas implementadas, mencionó el programa IVA Simple, que “reemplaza cuatro formularios” y el régimen simplificado de Ganancias, que permitirá “una declaración más ágil, incluso sin contador”. A eso sumó la restitución de certificados de exclusión de IVA y ganancias para importadores, la regularización de devoluciones adeudadas y la ampliación de umbrales de reporte de consumo.
“Estamos dándole libertad para operar a la mayoría de los argentinos”, resumió. Y sobre el agro, fue enfático: “El campo no es el enemigo. El agro es un aliado de la República Argentina, y ARCA no será un organismo de persecución”.
Contrapuntos con la oposición
El diputado Carlos Castañeto, ex titular de la AFIP, fue uno de los más duros con el funcionario. “Lo escuché con atención. Pero quiero aclarar que no quedaron deudas en AFIP; nos pusimos al día con todas las devoluciones. Además, la dotación actual es la más baja en la historia del organismo”, replicó.
Pazo lo escuchó sin interrumpir, aunque luego aclaró: “Veo con agrado su preocupación por el equilibrio fiscal, algo que no caracterizó a su gestión. Tenemos que dejar atrás la lógica del gasto sin respaldo”.
Sobre la proyección de recaudación, el titular de ARCA defendió las estimaciones oficiales: “Prefiero no basarme en percepciones sino en datos. Los organismos internacionales prevén un crecimiento de más de cinco puntos para 2026. Semestre a semestre, la actividad viene en alza y el consumo crece cerca del 10%”. Y sobre la reducción de personal, Pazo aclaró que el rediseño apunta a “racionalizar funciones, no a desmantelar”.
Germán Martínez, jefe de bloque de UxP.
También defendió la política de eliminación de regímenes informativos: “Antes, cada transacción de un peso se notificaba. Eso era inviable. Ahora apuntamos a operaciones relevantes, sin perder capacidad de control”. Y frente al reclamo por las retenciones cero a las exportaciones agropecuarias, respondió con una definición que reavivó el debate: “Es la primera vez que un gobierno, ante una crisis financiera, decide bajar impuestos en lugar de subirlos. No estamos manoteando bolsillos, estamos devolviendo recursos al sector que produce.”
Más adelante, el santafesino Germán Martínez intervino nuevamente para cuestionar la falta de previsión de los impactos en las provincias. “La baja de bienes personales y retenciones reduce la coparticipación. ¿Qué pasa con los recursos que las provincias delegaron a la Nación?”, preguntó.
Pazo volvió a responder con ironía: “Me sorprende su preocupación por el equilibrio fiscal. En 25 años de gobiernos que usted acompañó, eso no ocurrió”. Luego, más técnico, precisó que “la mayor base tributaria y el crecimiento económico van a compensar la caída de ciertos ingresos, con una proyección de recaudación que mejora por volumen y no por aumento de impuestos”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria insistió con un punto local: “Las transferencias automáticas a Santa Fe cayeron 12,7% en términos reales. Eso se explica por la baja de bienes personales. Si no hay una política compensatoria, las provincias ajustan solas”. El funcionario no respondió de manera directa, pero reiteró: “Mientras haya superávit, vamos a seguir bajando impuestos. Ese es el compromiso del Presidente”.
En otra intervención, la peronista Julia Strada llevó el debate al terreno técnico: “ARCA recibió información de 145 mil argentinos con cuentas en Estados Unidos. ¿Qué se hizo con esos datos? ¿Hubo irregularidades? ¿Y qué pasa con las pérdidas por retenciones cero?”.
Pazo confirmó que el intercambio de información está en marcha, pero pidió prudencia: “Los datos son secretos y se notifican contribuyente por contribuyente. Si alguien tiene pruebas de evasión, que las presente. Nosotros vamos a actuar”.
También defendió la resolución que habilita exportaciones monitoreadas por cámara en plantas industriales: “No es descontrol, es modernización. Las pymes podrán exportar desde sus fábricas con circuito cerrado de video y control aleatorio posterior. Se reduce burocracia sin relajar controles”.
