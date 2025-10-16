En Diputados

El titular de ARCA explicó la estrategia tributaria del Presupuesto 2026 ante reproches de la oposición

Juan Pazo presentó primero la “inocencia fiscal” y generó reclamos de la oposición. Luego, describió los lineamientos previstos para el área recaudatoria en el proyecto del Ejecutivo para el próximo año: equilibrio fiscal, digitalización del sistema y persecución a grandes evasores.