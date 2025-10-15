Tras la frustrada sesión

Insistirán en Diputados con las interpelaciones sobre Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones

La oposición había aprobado citaciones para que los funcionarios expliquen las denuncias sobre ANDIS y los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos, pero los funcionarios no concurrieron aludiendo “cuestiones de agenda”. Volverán a exigir las presentaciones ante la Cámara.