Insistirán en Diputados con las interpelaciones sobre Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones
La oposición había aprobado citaciones para que los funcionarios expliquen las denuncias sobre ANDIS y los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos, pero los funcionarios no concurrieron aludiendo “cuestiones de agenda”. Volverán a exigir las presentaciones ante la Cámara.
Finalmente, ni Luis Caputo en primera instancia ni Karina Milei y Mario Lugones en segundo término asistieron este miércoles a las citaciones para ser interpelados en la Cámara de Diputados, alegando “cuestiones de agenda”. La sesión se cayó y la oposición reclama que se reprograme el llamado.
Por la mañana los funcionarios, mediante notas, informaron oficialmente que no asistirían durante el mediodía al recinto en las sesiones convocadas por los recaudos vinculados a las gestiones económicas con los Estados Unidos y las denuncias en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Ante la ausencia de administrativa que de cuenta de la falta de los tres funcionarios y frente a una cargada agenda en comisiones previstas para la jornada, solo un puñado de legisladores de la Coalición Cívica y algunos de la UCR bajaron al recinto, por lo que el titular de la Cámara Martín Menem declaró fracasada la reunión. De forma similar transcurrió el segundo llamado, incluso con menos diputados. En respuesta, los bloques opositores exigieron reprogramar las citaciones, fijando nueva fecha y hora, mediante una nota dirigida a la presidencia.
Los legisladores cuestionan la falta de transparencia de la cartera económica sobre los términos de la asistencia financiera internacional, que se da en medio de la campaña por las elecciones legislativas del 26 de octubre y la discusión del Presupuesto para 2026 que se está llevando adelante en comisiones.
Cabe recordar que el ministro Caputo fue citado en reiteradas oportunidades pero nunca se presentó. En abril fue llamado a interpelación legislativa, en ese caso por la investigación de la criptomoneda $LIBRA. Tampoco lo hizo para presentar los proyectos de presupuestos de 2025 ni el de 2026.
En segundo término fueron citados a las 14 la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para explicar el rol del Ejecutivo en torno al escándalo por presuntas coimas en ANDIS por los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, donde se mencionaban pagos de laboratorios y comprometen vínculos institucionales cercanos a la presidencia.
Argumentos oficiales
El ministro Luis Caputo argumentó que tenía una “agenda previamente establecida” que le impedirá asistir, vinculada a que se encuentra fuera del país en misión oficial integrando la comitiva presidencial que asistió en Washington a las reuniones con el presidente Donald Trump y el titular del Tesoro de los Estados Unidos.
Por su parte, Karina Milei respondió que no concurrirá “debido a compromisos previamente asumidos”, y esgrimió que “no corresponde interpelarla porque no es ministra”, aunque la oposición contesta que de hecho ejerce funciones equivalentes como secretaria general de la presidencia.
Mario Lugones, por su parte, que no formó parte del viaje a los Estados Unidos, alegó “cuestiones de agenda impostergables”, aunque afirmó que está a disposición para remitir información por escrito.
