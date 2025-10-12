Elecciones 2025

Tensiones y definiciones en la recta final de la campaña electoral

A dos semanas de las elecciones legislativas, la campaña transita sus días más intensos. El próximo domingo 26 de octubre, las urnas volverán a abrirse para renovar parte del Congreso nacional. Será el primer examen electoral del presidente Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada.