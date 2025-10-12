Tensiones y definiciones en la recta final de la campaña electoral
A dos semanas de las elecciones legislativas, la campaña transita sus días más intensos. El próximo domingo 26 de octubre, las urnas volverán a abrirse para renovar parte del Congreso nacional. Será el primer examen electoral del presidente Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada.
Milei enfrenta su primer examen electoral como presidente en medio de tensiones internas. Foto: Reuters
El clima político es tenso. Las últimas tres semanas estuvieron marcadas por sobresaltos en el oficialismo y por el impacto del caso José Luis Espert, que obligó a La Libertad Avanza a reconfigurar su estrategia en la provincia de Buenos Aires, el distrito que concentra casi el 40% del padrón nacional.
El episodio alteró los planes libertarios. A solo 14 días de los comicios, la Cámara Nacional Electoral confirmó que Diego Santilli será finalmente quien encabece la lista en lugar de Espert. La noticia llegó acompañada de otra dificultad: la discusión sobre la reimpresión de las boletas únicas de papel.
La Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas con la imagen de José Luis Espert. Foto: Flavio Raina
Una carrera contra el tiempo
La Libertad Avanza solicitó la reimpresión de 14 millones de boletas en Buenos Aires para reemplazar la imagen de Espert por la de Santilli. Pero la operación enfrenta obstáculos técnicos y políticos.
La Cámara Nacional Electoral devolvió el expediente a la Justicia bonaerense, pidiendo que consulte al resto de los partidos. La respuesta fue casi unánime: todas las fuerzas se opusieron. Además, el tiempo y los recursos económicos son escasos. Imprimir y distribuir ese volumen de boletas costaría alrededor de 11 millones de dólares.
En consecuencia, el oficialismo deberá competir en el principal distrito del país con una lista que aún lleva impresa la imagen de un candidato que ya no participa. José Luis Espert, diputado nacional en uso de licencia y exaliado de Milei, quedó así en el centro de una tormenta política que no estaba prevista.
El caso derivó en una crisis interna. En las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el espacio libertario ya había sufrido una derrota ante el kirchnerismo de Fuerza Patria, lo que encendió las alarmas en el Gobierno. El affaire Espert agravó ese cuadro, debilitando la estrategia electoral y generando incertidumbre sobre el resultado de octubre.
El dictamen que marca el pulso electoral
En paralelo, la controversia por las boletas de Buenos Aires encontró un punto final judicial. El fiscal federal Ramiro González desestimó la posibilidad de reimpresión y respaldó la decisión de la Junta Electoral Nacional. Según su dictamen, “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”.
Según un documento que cita un medio nacional los informes técnicos del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral. Ambos organismos advirtieron que la impresión, numeración, encuadernado y distribución de las boletas ya se encuentra en su etapa final.
González enfatizó que “ordenar una nueva impresión sería ineficaz e inoficioso”, y recordó que el 11 de octubre era la fecha límite para aprobar el diseño definitivo. “La reimpresión de la Boleta Única trasladaría el problema de una agrupación al riesgo de todo el acto electoral”, advirtió.
El fiscal recordó antecedentes en los que la Cámara Nacional Electoral avaló el uso de boletas ya impresas, incluso en casos donde las listas no coincidían exactamente con las oficializadas. Según González, “retrotraer el cronograma electoral implicaría poner en riesgo la propia realización de los comicios”.
Con este fallo, quedó ratificado que las boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires llevarán la imagen de Espert, aunque el candidato efectivo sea Santilli. El episodio, sin precedentes recientes, suma tensión a una elección que el propio Milei definió como “clave para consolidar el rumbo del país”.
Diego Santilli no podrá encabezar la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires
Un examen político de alto riesgo
Más allá de las disputas administrativas, el trasfondo es político. El oficialismo necesita una buena elección para ampliar su base parlamentaria. En juego están 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, distribuidas en ocho provincias: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si los libertarios logran sumar bancas, Milei podría fortalecer su margen de maniobra en el Congreso. Pero si el resultado es adverso, el Gobierno quedará más limitado para avanzar con su agenda legislativa.
El propio Presidente reconoció que “la elección servirá para ratificar el mandato del cambio”, mientras que desde la oposición advierten que “el país votará en medio de un desgaste político prematuro”.
El desenlace se conocerá el domingo 26 de octubre, cuando más de 35 millones de argentinos se expresen en las urnas. Hasta entonces, la campaña se juega minuto a minuto, con nerviosismo, incertidumbre y la sensación de que cualquier movimiento puede definir el rumbo político del país.
