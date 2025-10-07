El Gobierno apelará si la Justicia rechaza reimpresión de boletas en Buenos Aires
La Justicia electoral aún no resolvió la solicitud de reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, seguirá en Washington para coordinar apoyo financiero y acuerdos comerciales con Estados Unidos.
La Justicia aún debe resolver la solicitud de reimpresión de Boletas Únicas de Papel en Buenos Aires. Fotos: Flavio Raina
El Gobierno nacional confirmó que apelará cualquier decisión judicial que impida la reimpresión de Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, tras la declinación de José Luis Espert y la disputa sobre quién debe ocupar los primeros lugares en la lista de La Libertad Avanza.
Un funcionario de Casa Rosada detalló que la apelación se fundamentará en que la ley prohíbe a cualquier partido exceder los gastos de campaña, y que la suma necesaria para imprimir las boletas supera los topes permitidos.
Luis Caputo permanecerá en Washington hasta la reunión de Milei con Donald Trump.
Luis Caputo y la misión en Washington
El mismo vocero confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, permanecerá en Washington hasta la audiencia de Javier Milei con Donald Trump, prevista para el próximo martes. Caputo viajó con un equipo completo con el objetivo de asegurar apoyo financiero del Tesoro estadounidense.
“No tiene sentido que vuelvan y regresen otra vez. Estarán hasta la reunión con Trump”, indicó la fuente, remarcando la coordinación de la estrategia oficialista con Estados Unidos en materia económica.
Paralelamente, el canciller Gerardo Werthein sigue trabajando en un acuerdo comercial bilateral, que según la fuente se encuentra “próximo a cerrarse”, con apenas tres o cuatro puntos pendientes de discusión antes de la reunión entre ambos presidentes, programada para el 14 de octubre.
Disputa por las boletas
En cuanto a las boletas, tras la renuncia de Espert, los apoderados de LLA, Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, presentaron un escrito ante la Justicia electoral solicitando la reimpresión de las BUP. Se estima que el costo superaría los 10.000 millones de pesos.
“La solicitud judicial se justifica en que la ley prohíbe a La Libertad Avanza gastar esa suma para reimprimir boletas. Si se rechaza, presentaremos apelación”, detalló el funcionario.
Los analistas legales advierten que la decisión del juez federal puede ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral, y que la resolución podría impactar directamente en la estrategia de campaña de Milei en la provincia más poblada del país.
Estrategia política y ausencia de cambios en el Gabinete
Mientras se define el tema de las boletas, fuentes oficiales descartaron que Milei vaya a realizar modificaciones en su Gabinete antes de las elecciones del 26 de octubre. “Todos los funcionarios somos fichas de cambio. Antes del 27 de octubre no habrá movimientos”, precisó la fuente.
En paralelo, el rol de Diego Santilli se consolida como protagonista de la campaña, tras los acercamientos con Mauricio Macri. Pese a ello, el Gobierno descarta la participación del expresidente en actividades de LLA de cara a los comicios.
La estrategia oficialista apunta a mantener la cohesión interna y evitar conflictos que puedan afectar la campaña, mientras se garantiza que los apoyos económicos y comerciales internacionales permanezcan activos hasta la culminación de los compromisos con Estados Unidos.
Riesgos y desafíos financieros
La reimpresión de boletas no solo plantea un desafío legal, sino también financiero. Con un costo estimado en más de 10.000 millones de pesos, los apoderados de LLA buscan que la Justicia avale la medida sin que el partido viole los topes legales de gasto.
El Gobierno insiste en que, de no prosperar la reimpresión, se recurrirá a la apelación como herramienta para garantizar el derecho a presentar las listas completas, resguardando la igualdad de oportunidades en el contexto electoral.
En este contexto, la resolución sobre las boletas en Buenos Aires se convierte en un indicador clave del equilibrio entre la ley electoral, los límites financieros y la operativa política del partido oficialista.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
