Elecciones y estrategia oficialista

El Gobierno apelará si la Justicia rechaza reimpresión de boletas en Buenos Aires

La Justicia electoral aún no resolvió la solicitud de reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, seguirá en Washington para coordinar apoyo financiero y acuerdos comerciales con Estados Unidos.