Reconfiguración electoral

El Gobierno intenta reordenarse tras los embates del caso Espert que lo complica en la PBA

La mayoría de los integrantes de la administración central impulsó el cambio del primer candidato en el principal distrito electoral del país. Ganaron la batalla, pero ahora se enfrentan al contratiempo de imponer al nuevo candidato Santilli y poder reimprimir las nuevas boletas únicas de papel