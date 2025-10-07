Elecciones 2025

Revés para el Gobierno: la fiscal Roteta dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista y no Santilli

Un dictamen judicial reordenó el tablero electoral en Buenos Aires. La fiscal federal con competencia electoral sostuvo que, por aplicación de la ley de paridad de género, corresponde que una mujer lidere la lista de candidatos de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.