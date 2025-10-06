#HOY:

Tras la salida de Espert

Santilli encabezará la lista oficialista en la provincia de Buenos Aires

El diputado del PRO prometió recorrer el territorio y dijo que dejará “el alma”. “Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, prometió.

El camino es duro, pero es el correcto”, señaló Santilli.
 2:03
Por: 

El diputado nacional Diego Santilli tomó la posta de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) tras la salida de José Luis Espert y dijo que dejará “el alma” en las tres semanas que quedan antes de las elecciones del 26 de octubre.

“No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto”, señaló Santilli.

La comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado José Luis Espert, tendrá una intensa agenda durante la próxima semana. Varios emplazamientos pasarán por sus manos, incluidos los planteos por fondos que impulsan todos los gobernadores.José Luis Espert renunció a su candidatura este domingo.

En su cuenta de X, el legislador, que estaba tercero, pero pasará al primer lugar de la lista, subrayó: “Enfrente, el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación”.

“Voy a dejar el alma"

“Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, agregó Santilli.

Además, en sus redes, el diputado del PRO reposteó una foto de la “Santilleta”, una camioneta ploteada con su cara que utilizó en otras campañas.

La “Santilleta”. Foto: @marianoperez912La “Santilleta”. Foto: @marianoperez912

“Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia”, resaltó el dirigente bonaerense.

José Luis Espert
Elecciones 2025
Buenos Aires

