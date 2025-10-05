Espert bajó su candidatura a diputado y Milei salió a respaldar la decisión

José Luis Espert, economista y actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, anunció este domingo su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
El economista y legislador de La Libertad Avanza comunicó este domingo que dará un paso al costado de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre. El presidente se expresó en redes y dijo que no permitirá que se "ponga en riesgo" el proyecto político.
A menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la renuncia de Espert provoca un cimbronazo en La Libertad Avanza que se queda sin la cabeza de la lista en la provincia de Buenos Aires. Se espera que en los próximos días se anuncie al reemplazo del economista en la candidatura
La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales y aceptada por el presidente Javier Milei. En su mensaje, Espert expresó: “Por la Argentina, doy un paso al costado” y destacó que el país tiene una nueva oportunidad para cambiar su rumbo
La renuncia se produce en medio de una denuncia penal que vincula a Espert con Federico “Fred” Machado, un empresario detenido por narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos. Según la denuncia, Espert habría recibido 200.000 dólares en 2019 durante su campaña presidencial, dinero que supuestamente provino de Machado. Sin embargo, el propio Espert había salido a desmentirlo en un video publicado el último viernes.
El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó la denuncia como un "despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".
El ahora excandidato libertario aseguró que no tiene "nada que ocultar" y prometió demostrar su inocencia "ante la Justicia, sin fueros ni privilegios". Por el contrario, afirmó: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".
También dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, pidiéndoles que "no se dejen psicopatear": "Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro", instó.
Finalmente, el economista cerró su mensaje con un agradecimiento y una frase de optimismo: "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert".
Luego de que Espert anunciara su decisión, el presidente Javier Milei respaldó la determinación de su ahora excandidato y buscó cerrar la crisis política con un contundente mensaje en sus redes sociales. Sin mencionar una orden directa de bajarlo, el mandatario enmarcó la salida de Espert como un gesto para proteger el proyecto de una "operación maliciosa" y envió una clara señal a la interna y a la oposición: la causa está por encima de cualquier individuo.
"El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo", afirmó Milei en su cuenta de X (ex Twitter), validando la narrativa de Espert de que su renuncia busca desactivar un ataque del "sistema".
El tuit del presidente, publicado tras confirmarse la renuncia, funciona como un intento de reordenar a la tropa, minimizar los daños del escándalo Machado y reenfocar la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre.
En esa línea, el mandatario subrayó la primacía del proyecto sobre las individualidades, una frase que se lee como la aceptación y justificación del gesto de Espert. "Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros", sentenció.
Finalmente, Milei intentó trazar una vez más una línea divisoria entre su espacio y el resto de la política, a pesar de que la crisis se originó por una denuncia de corrupción en sus propias filas. "Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo", aseguró, y concluyó con un eslogan de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".
