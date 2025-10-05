A menos de tres semanas de las elecciones

Espert bajó su candidatura a diputado y Milei salió a respaldar la decisión

El economista y legislador de La Libertad Avanza comunicó este domingo que dará un paso al costado de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre. El presidente se expresó en redes y dijo que no permitirá que se "ponga en riesgo" el proyecto político.